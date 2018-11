Loureiro dos Santos era um homem da “geoestratégia internacional”, diz João Soares

O deputado socialista João Soares recordou o general Loureiro dos Santos, que morreu hoje em Lisboa, aos 82 anos, como um homem “culto e inteligente” que o aconselhou por diversas vezes

O deputado socialista João Soares recordou o general Loureiro dos Santos, que morreu hoje em Lisboa, aos 82 anos, como um homem "culto e inteligente" que o aconselhou por diversas vezes. "Recebo como grande tristeza a morte do general. Quando tive responsabilidades na área da defesa, sob a direcção de António José Seguro, várias vezes falei com ele, também quando fiz parte do Conselho Superior de Defesa Nacional. Várias vezes me aconselhei com o general, que nunca deixou de, generosa e inteligentemente, me dar o seu conselho", disse João Soares.

O general José Loureiro dos Santos, antigo ministro da Defesa Nacional e ex-Chefe do Estado-Maior do Exército, morreu hoje em Lisboa, aos 82 anos, vítima de doença, disse à agência Lusa fonte da família.

"Era um homem culto e inteligente e com um grande sentido de humor", referiu João Soares,

João Soares lembrou que a última vez que esteve com o general Loureiro dos Santos, aquando do lançamento da sua biografia, ele já se encontrava "muito debilitado", mas nem por isso o deixou de cumprimentar.

O deputado socialista recordou ainda Loureiro dos Santos como "um grande militar das Forças Armadas portuguesas" e "um grande militar de Abril", além do seu percurso como membro de dois governos "em circunstancias complicadas", entre 1978 e 1980, dirigidos por Carlos Mota Pinto e Maria de Lourdes Pintasilgo.

"Era um homem que estudava as questões que tinham a ver com as nossas Forças Armadas e as questões de geoestratégia internacional", lembrou João Soares, frisando a sua "admiração e respeito" pelo general.

Nascido em Vilela do Douro, concelho de Sabrosa, no distrito de Vila Real, em 2 de setembro de 1936, José Alberto Loureiro dos Santos foi ministro da Defesa Nacional entre 1978 e 1980 nos IV e V Governos Constitucionais, chefiados por Carlos Mota Pinto e Maria de Lourdes Pintasilgo, ambos executivos de iniciativa presidencial de Ramalho Eanes.