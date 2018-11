Candidatos a cursos de Educação caem 30%

Após as três fases do concurso nacional de acesso ao ensino superior, a licenciatura em Educação Básica do Politécnico de Portalegre recebeu um único aluno. Ao mesmo curso da Escola Superior de Educação (ESE) de Castelo Branco, que todos os estudantes que querem vir a ser educadores de infância ou professores do 1º e 2º ciclos do ensino básico têm de tirar, chegaram sete, contra 33 no ano passado. À ESE da Guarda não chegou nenhum e à de Viseu 12, contra 45 em 2017. Nunca os números foram tão baixos. Crise de vocação? A carreira de professor pode já ter vivido melhores dias. Mas de acordo com todos os diretores de instituições ouvidos pelo Expresso, a explicação para esta diminuição abrupta é outra.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para descarregar as edições para leitura offline)