Escarpa da Arrábida. Ouvir ou não Rui Rio, eis a questão que divide a Comissão de Inquérito

Depois de, na última reunião da Comissão Eventual de Inquérito, o Bloco de Esquerda ter visto o PSD recusar a proposta para ouvir Rui Rio no âmbito da avaliação à legalidade dos atos de licenciamento que levaram às construções na escarpa da Arrábida, a questão deverá voltar a ser abordada na sequência da revelação dos bloquistas de que a maioria dos terrenos adquiridos pelo dono da obra pertencerão ao município.

Apesar de a representante do PSD na Comissão de Inquérito, Marina Macedo, ter defendido não fazer sentido ouvir o atual líder laranja, cuja convocatória não é obrigatória, o Expresso apurou que a pretensão de convocar Rui Rio está longe de estar esgotada, até porque André Noronha, representante dos independentes do movimento de Rui Moreira, “não fechou a porta a esta possibilidade”, ao adiar a discussão.

Pedro Lourenço, deputado municipal do BE, não abre o jogo sobre se a questão estará na ordem do dia da reunião desta sexta-feira, ao final da tarde, alegando um acordo de sigilo em relação aos trabalhos da Comissão de Inquérito. Segundo apurou o Expresso, certo é que a proposta de ouvir o ex-presidente da Câmara do Porto está a dividir a comissão criada pela Assembleia Municipal para, até 11 de dezembro, apurar a legalidade do contestado projeto urbanístico de dois edifícios de habitação de luxo, nas imediações da Ponte da Arrábida, já com a primeira fase da obra em construção.

Segundo fonte do PS, enquanto não houver qualquer evidência documental ou testemunhal de participação direta de Rui Rio no processo da Arrábida - “e até ao momento não há” -, os socialistas entendem que “não há razão para que seja ouvido neste contexto”.

PS recusa ajuste de contas com Rio

Ao que o Expresso apurou, o entendimento do PS/Porto é o de que a Comissão de Inquérito “serve para apurar a verdade dos acontecimentos do processo nebuloso” e para daí extrair consequências para a ação da Câmara. “Recusamos usar a comissão para fazer qualquer ajuste de contas com Rui Rio, de quem fomos, aliás, opositores coerentes ao longo da sua governação autárquica”, avisa a mesma fonte, num remoque ao movimento independente.

O PSD é “contra” a chamada do líder do partido, alegando fonte próxima da comissão que esta é uma comissão parcial por “apenas visar procedimentos administrativos e não a questão de fundo” anterior à eleição de Rio para a Câmara do Porto, que “herdou uma situação já comprometida, minada por Nuno Cardoso no último dia do seu mandato, já após a eleição do sucessor”.

Caso Rio venha a ser chamado a prestar declarações, os sociais-democratas entendem que nestas circunstâncias também Moreira deveria ser ouvido, “até porque a problemática da construção na Arrábida alterou-se substancialmente após a qualificação da Ponte da Arrábida como monumento nacional e a aprovação de uma Zona de Proteção Especial”.

A CDU afirma que convocar Rio é uma eventualidade, mas que reserva a sua posição para a Comissão, em respeito “ao sigilo” a que todos os seus membros se comprometeram. Rui Sá, representante da CDU no inquérito cujo relatório final ficou a cargo do deputado municipal do PS Pedro Braga de Carvalho, diz não ter ficado surpreso com a revelação do BE, esta quinta-feira, de que a fatia de leão dos terrenos da Arcada nunca saíram do domínio do município.

Embora frise não ter ainda analisado os documentos, o deputado comunista e ex-vereador da Câmara do Porto frisa que há matéria relevante para que o município reavalie a construção, que sempre contestou, na escarpa da Arrábida. “Os novos dados não cabem no âmbito desta comissão, o que nada impede que o atual executivo reverta a posição na Arrábida e defenda os direitos do município”, alerta Rui Sá, lembrando que “há vida para além da Comissão”.

De acordo com documentos revelados ontem por Pedro Lourenço na sequência de uma investigação levada a cabo pelo BE, mais de 8 mil metros quadrados dos 10 mil onde está a obra da Arcada Imobiliária, em investigação pelo Ministério Público, “são da Câmara do Porto”. O deputado municipal defende que o executivo de Rui Moreira deve suspender de imediato a obra e defender judicialmente os interesses do município, “tal como o está a fazer no caso Selminho”.

Arcada são quatro casos 'Selminhos', diz BE

“Estamos a falar de uma propriedade equivalente a mais de quatro 'selminhos'”, diz Pedro Lourenço, afirmando que Rui Moreira deve parar a obra para “não ser cúmplice de Nuno Cardoso e de Rui Rio, que permitiram o atentado urbanístico”.

Entre os documentos apresentados pelo BE, consta uma informação do município datada de 1998, referente a uma escritura de 1949 que comprova que a câmara adquiriu à Companhia Carris de Ferro do Porto “10.371 metros quadrados na zona da escarpa”.

Dez anos depois, um lote de 5.850 metros quadrados acabou por ser, no entanto, vendido em hasta pública à Secil, permanecendo a restante área no domínio municipal, embora nos documentos apresentados por Pedro Lourenço se encontre “sob o ponto de vista do registo predial, inscrita a favor da Imoloc”.

A Imoloc - Investimentos Imobiliários, SA, que alienou os terrenos a favor da Qualidade Integral - Promoção Imobiliária, SA, em 2004, antes da passagem para a Arcada, terá efetuado uma retificação de 2.682 metros quadrados para 7.390,4 metros quadrados, ou seja de “quase 5 mil metros quadrados, sem comprovativos de compra”.

O deputado do BE afirma ter documentos e testemunhos para fazer valer em tribunal a informação recolhida. A prova a que se refere tem o carimbo do então vereador do urbanismo, Nuno Cardoso, presidente da Câmara do Porto entre 1999 e janeiro de 2002, até à tomada de posse de Rio, após a saída de Fernando Gomes para o Governo. “A restante área terá sido apropriada indevidamente entre 1996 e 1997 pela Imoloc”, terrenos adquiridos por um casal por usucapião para “os revender à imobiliária” pouco depois.

Nuno Cardoso inquirido

Na Comissão de Inquérito já foi ouvido Nuno Cardoso, bem como todos os vereadores do urbanismo desde a presidência do antigo autarca socialista, da era Rio, entre os quais Paulo Morais, e também do executivo de Rui Moreira.

Questionado pelo Expresso, o Gabinete de Comunicação da autarquia refere que os acontecimentos e documentos referidos pelo BE “nada têm a ver com atos do atual executivo”, nem seuqer do mandato anterior. “Como tal, a atual vereação nada tem a acrescentar, tanto mais que foi por iniciativa do movimento de Rui Moreira que decorre a Comissão de Inquérito e foram pedidos pareceres jurídicos sobre o assunto”, acrescenta a autarquia.

A Câmara suspetenta ainda que, caso entenda o BE deter documentos pertinentes, deve fazê-los chegar à Comissão “onde o partido está representado e ao Ministério Pública que “investiga, com disponibilidade e colaboração da Câmara, os procedimentos que tiveram origem em 2001”.

Pedro Lourenço escusa-se a adiantar se irá ou não levar a documentação ao Ministério Público ou à Comissão de Inquérito, uma vez que foi o próprio grupo municipal de Rui Moreira a recusar “a avaliação da titularidade dos terrenos no âmbito dos trabalhos do inquérito em curso”.

O deputado do BE diz ainda que “não é verdade” que o atual executivo não tenha responsabilidade na construção do projeto de habitação de luxo em curso na escarpa da Arrábida, frisando que, “existindo dúvidas em relação à forma como foram adquiridos e permutados os terrenos”, o dever da maioria que governa a autarquia “era ter evitado o arranque da construção”.