Expresso e SIC Mulher lançam programa sobre saúde

Os nossos comportamentos ditam a nossa liberdade ou a nossa saúde? Até onde vai aumentar a esperança média de vida? Quais vão ser os desafios dos doentes crónicos? Qual deve ser o papel das empresas na promoção da saúde? Como se contorna o estigma das doenças mentais? E será que, no futuro, todas as dúvidas e diagnósticos dos doentes serão respondidos à distância?

Estas são as questões que dão mote a cada um dos debates sobre saúde que o Expresso e a SIC Mulher vão promover ao longo dos próximos meses, de 23 de novembro até finais de janeiro. O "Que Saúde faz sentido?" - feito em em parceria com a Janssen, do grupo Jonhson & Jonhson - pretende responder às questões mais difíceis e atuais na área da saúde.

O primeiro programa, que vai para o ar na SIC Mulher dia 23 de novembro e que terá desenvolvimento na edição do dia seguinte do Expresso, vai abordar a relação entre os nossos comportamentos que temos e os efeitos, questionando como deverá ser a aposta na prevenção e quais são os riscos de uma sociedade higieno-moralista. Isabel Vaz, CEO do grupo Luz Saúde, e Maria de Belém Roseira, ex-ministra da Saúde, são as primeiras convidadas.