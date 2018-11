Gulbenkian foi a única instituição portuguesa convidada para o Paris Peace Forum

Fundação Calouste Gulbenkian esteve representada na primeira edição do Paris Peace Forum, um encontro anual de líderes de âmbito global, que visa promover a cooperação internacional como forma de garantir a paz duradoura no mundo. Representada em França pela presidente Isabel Mota, a Gulbenkian foi a única instituição portuguesa convidada para o evento.

“A Fundação Calouste Gulbenkian esteve presente na iniciativa, à qual aderiu, desde o início, na qualidade de parceira, ao lado de fundações internacionais como a Ford Foundation, a Carnegie Corporation of new York, a Robert Bosch Stiftung, Open Society, Mercator Stifting ou a Rockefeller Foundation”, informou em comunicado.

O Paris Peace Forum foi inaugurado pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, no dia em que se celebraram 100 anos do fim da Primeira Grande Guerra, que discursou e contou ainda com intervenções de personalidades com António Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas, e Angela Merkel, chanceler alemã.

O Forum, que aconteceu entre os dias 11 e 13 de novembro, reuniu chefes de Estado e líderes de organizações internacionais, governamentais e não-governamentais.