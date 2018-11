PNR publica frase (supostamente) de Catarina Martins no Facebook. Era mentira

“A verdade é que considero que a cultura islâmica é superior à portuguesa e apenas com a aceitação de mais refugiados é que este país pode progredir”

O PNR, um partido nacionalista de extrema-direita, publicou esta frase, atribuindo-a a Catarina Martins, na sua conta oficial no Facebook nesta segunda-feira. Segundo a mesma publicação, a líder do Bloco de Esquerda teria dito essa frase ao Expresso, a 15 de fevereiro de 2017. Mas não disse, é mentira.

O Polígrafo, um jornal que surgiu recentemente para detectar mentiras que circulam nas redes sociais, as famosas fake news (mentiras), desmontou a história. Para começar, o Expresso não foi para as bancas a 15 de fevereiro de 2017, mas o artigo e a frase poderiam ter sido publicados apenas no site do jornal, o que não se verifica. O assessor do BE, ainda assim, desmentiu ao Polígrafo a declaração. José Pinto Coelho, o líder do Partido Nacional Renovador, não comentou.

De acordo com o novo site, a publicação motivou quase 200 partilhas naquelas primeiras horas online. Na tal publicação, o PNR escrevia: “A ser verdade, cumpre-nos informar. Não há culturas superiores e inferiores, pelo simples facto de que não há ‘métrica’ para as medir”.

Os comentários sucederam-se. “A falta que o movimento skin faz” ou “Uma tristeza de mulher (...) é de uma hipocrisia, estupidez e ignorância nunca visto (...) Nacionalismo já”, cita o Polígrafo.

Já não é possível encontrar a publicação no perfil no PNR.