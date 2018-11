Nove portugueses feridos em acidente rodoviário na Bélgica

Acidente levou ao corte do tráfego na autoestrada que faz a ligação entre Luxemburgo e a capital da Bélgica. Três dos portugueses que seguiam no autocarro estão em estado grave

Um acidente na autoestrada que faz a ligação entre o Luxemburgo e Bruxelas provocou ferimentos em nove trabalhadores portugueses que seguiam a bordo do veículo. Três dos feridos que se encontravam no interior do autocarro foram considerados "graves" e várias ambulâncias, bem como um helicóptero, foram mobilizados para o local.

O acidente, de acordo com informação divulgada pela imprensa local, terá ocorrido por volta das 19h00 e obrigou ao corte do trânsito naquela artéria rodoviária.