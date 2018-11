Homem de 51 anos morreu atropelado na EN206 em Vila Pouca de Aguiar

Vítima residia na Lixa do Alvão e o condutor do veículo ligeiro, um homem de 25 anos, foi transportado para o Hospital de Vila Real devido a ferimentos numa das mãos

Um homem de 51 anos foi atropelado mortalmente por um automóvel na estrada nacional 206 (EN206), na Lixa do Alvão, concelho de Vila Pouca de Aguiar, disse fonte dos bombeiros. Apesar de o acidente ter ocorrido na zona de Vila Pouca de Aguiar, distrito de Vila Real, foram acionados os bombeiros de Ribeira de Pena que, quando chegaram ao local, encontraram a vítima em paragem cardiorrespiratória.

O comandante António Martins explicou à agência Lusa que a equipa efetuou manobras de reanimação até à chegada dos elementos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM, que declararam o óbito no local. O responsável da corporação de Ribeira de Pena afirmou que o acidente ocorreu na EN206, numa curva, e que o alerta chegou aos bombeiros às 19h59.

A vítima residia na Lixa do Alvão e o condutor do veículo ligeiro, um homem de 25 anos, foi transportado para o Hospital de Vila Real devido a ferimentos numa das mãos. A GNR vai proceder à investigação das causas do acidente. Para o local foram mobilizados dez operacionais e cinco viaturas, entre os bombeiros, INEM e GNR.