Dragagens no Sado. “Um em cada três navios pode encalhar”, alerta piloto da barra de Setúbal

O aviso já tinha sido feito pelos pilotos da barra há cerca de um ano. E esta semana foi colocado novamente em cima da mesa e tornado público por dois pilotos da barra de Setúbal numa sessão pública de esclarecimento organizada pela Administração do Porto de Setúbal e Sesimbra (APSS) sobre as polémicas dragagens para melhorar o acesso ao porto.

“Alertei [a administração portuária] para o risco de acidentes com navios de grandes dimensões”, assumiu publicamente na terça-feira o piloto da barra José Guia. Ao Expresso, explica que há cerca de um ano fizeram várias simulações em computador na Escola Náutica Infante D. Henrique sobre o que aconteceria com navios de 277 metros de comprimento, 60 metros de largura e 14 de profundidade ao entrarem no canal Norte do Porto de Setúbal e perceberam que “um em cada três pode encalhar”.

Isto porque o canal Norte do estuário do Sado, junto à zona de acostagem dos barcos no Porto de Setúbal, é muito estreito (ao contrário do do estuário do Tejo), o que dificulta a manobra do navio em direção ao cais; e porque, os navios de grande tonelagem “têm muita inércia e não param quando queremos”, muito menos com as correntes e ventos em jogo. Na prática, o projeto de dragagens que foi aprovado para o Porto de Setúbal “não permite uma zona de segurança para atracar um navio” com estas características.

Aos 62 anos de idade e com 28 de experiência, incluindo a atracagem de grandes navios no Porto de Sines, José Guia sabe do que fala e lamenta que os pilotos da barra não tenham sido ouvidos já que são eles os responsáveis pela eventualidade de um acidente. Em termos legais, são eles que têm de autorizar ou não a entrada de um navio no Porto e que comunicar ao comandante os riscos que corre.

“Um navio que aqui encalhe nunca mais cá volta”

Lembrando o naufrágio ocorrido com o navio de cruzeiro Costa Concórdia em 2012, na costa da Toscana, que devido ao seu calado encalhou em rochas subaquáticas, o piloto da barra diz que não é um naufrágio que está em causa no caso do Porto de Setúbal, mas sim um encalhe “que pode condicionar toda a operacionalidade do porto”. E afiança: “um navio que aqui encalhe, nunca mais cá volta”. E assim lá se vai todo o investimento projetado para a modernização do porto.

A ideia é reforçada por outro piloto da barra que prefere não revelar publicamente o nome com medo de represálias: “O problema é conseguir fazer manobrar um navio de grandes dimensões num espaço tão restrito. É como ter um camião TIR numa rua estreita da cidade. O canal está mal desenhado e as hipóteses de um navio encalhar são imensas”.

Questionada pelo Expresso sobre estes alertas e o que tenciona fazer para minimizar o risco projetado, a presidente do conselho de administração da APSS, Lídia Sequeira, não respondeu. Na sessão pública de terça-feira limitou-se a sublinhar que “é necessário modernizar o porto de Setúbal”, porque “quem não se moderniza, desaparece”. O objetivo é ter um porto com “capacidade para captar navios mais modernos e mais espaçosos, capazes de carregar mais mercadoria em menos viagens”.

O presidente executivo da Associação dos Agentes de Navegação de Portugal (AGEPOR) António Belmar da Costa, defende que “é essencial para o porto de Setúbal crescer porque os navios estão a crescer e o porto tem de acautelar o seu futuro e ter capacidade para receber navios maiores. Dizendo desconhecer os riscos agora apontados, Belmar da Costa considera que “a segurança estará sempre acima de tudo” e que “a última palavra [quanto à entrada dos navios no Porto] dependerá sempre do piloto da barra”. Em seu entender, “se houver um navio que encalhe, por ter um calado maior do que as condições do Porto, obviamente que será uma questão muito grave”.

Dragagens previstas para janeiro

O projeto de dragagens para alargar e aprofundar o canal de navegação do porto de Setúbal prevê a retirada de 6,5 milhões de metros cúbicos de areia do estuário do Sado e aprofundar o canal Norte cerca de 1,8 metros (para profundidades de 13 e 15 metros. A obra deverá arrancar em janeiro. E segundo a o responsável da APSS pelo projeto, Ernesto Carneiro, citado pela revista Cargo: a obra permite “aumentar a segurança e a eficiência do transporte marítimo e das operações portuárias; aumentar, por indução, a competitividade do tecido empresarial da região, captando novos investimentos; potenciar a captação de novo tráfego pela melhoria das acessibilidades; potenciar a competitividade das cadeias logísticas, mantendo um conceito de desenvolvimento sustentável”.

Estas dragagens são muito contestadas por várias associações ambientalistas, de cidadãos, e de pescadores devido aos impactos ambientais na comunidade de golfinhos, nas pradarias marinhas, nas espécies que servem de sustento aos pescadores locais e nas praias da Arrábida e de Troia.

O projeto já levou duas associações locais — Clube da Arrábida e SOS Sado — a avançarem com processos no Tribunal Fiscal de Administrativo de Almada para travar as dragagens. Mas nos dois casos o tribunal indeferiu o pedido de suspensão da obra. Na última decisão, proferida esta semana, o tribunal considerou não haver urgência em travar as dragagens porque estas só estão previstas para janeiro.

Entretanto a Coligação C6, que junta as principais associações nacionais de defesa do ambiente (ANP/WWF, GEOTA, FAPAS, LPN, QUERCUS e SPEA, e a Plataforma PONG Pesca) já pediram à ministra do Mar, Ana Paula Vitorino a suspensão do projeto e exigiram uma nova consulta pública, considerando que a anterior “foi realizada de forma pouco transparente e sem informação suficiente”.