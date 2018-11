Portugueses mantêm fama de alcoólicos

Portugal é o único território europeu que tem o consumo de bebidas alcoólicas como a mais importante variante de risco de morte prematura. Peritos internacionais afirmam que, dentro de duas décadas, os portugueses viverão menos 121 mil dias por efeito deste consumo. Idêntico perigo não é identificado em mais nenhum país da Europa, onde o tabaco é a primeira condicionante.

A conclusão consta da projeção sobre a mortalidade em 2040 (ver texto em cima), porém é contestada pelos especialistas portugueses. A realidade recente mostra uma evolução positiva nos hábitos da população, mas que não levou à alteração do estigma de um passado marcado por elevados níveis de alcoolismo.

Lá fora, os portugueses ainda não se livraram da fama de alcoólicos. Os perigos do álcool surgem também na Dinamarca, França ou Luxemburgo, mas em segundo plano. No conjunto da Europa ocidental, na vizinha Espanha ou na também latina Itália, é considerado pelos peritos somente em terceiro lugar.

“Não sei a que se deve esta posição do álcool entre os principais fatores de risco porque desde 2013 que outros estudos colocam o tabaco em primeiro lugar”, afirma Manuel Cardoso, vice-presidente do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. “Nestas projeções, a França tem cinco vezes mais anos de vida perdidos, e Itália e Espanha mais ainda do que Portugal, mas o álcool não é identificado em primeiro lugar. Isto pode dever-se ao facto de os países com respostas mais eficazes dos serviços minimizarem melhor os efeitos negativos do álcool”, explica.

Manuel Cardoso garante que é um estigma. “No estudo da OMS do mês passado, o consumo nacional anual per capita é de 12,3 litros, 9,8 na região europeia. A taxa de problemas associados é de 6,8% em Portugal, 8,8% na Europa, e a mortalidade de 282 por milhão de habitantes no país, 383 na União Europeia. Portanto, o nosso padrão é benéfico.”

Os progressos não podem, no entanto, estagnar. “Precisamos de fazer mais porque a situação pode descambar”, alerta. Em causa está uma mudança identificada no ano passado: o aumento do consumo entre as mulheres com mais de 35 anos. “Se os hábitos se equipararem aos dos homens, disparará a mortalidade, desde logo, por cancro da mama.”