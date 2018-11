Portugal entra na corrida à democratização do acesso ao Espaço

A era do domínio absoluto dos grandes países, agências e empresas está a chegar ao fim

Os resultados do concurso internacional para a manifestação de interesse pela construção de uma base espacial para pequenos lançadores em Santa Maria, nos Açores, onde se apresentaram 14 consórcios, e a criação de uma parceria entre Portugal e a China para a produção de pequenos satélites, foram anuncia­dos esta semana na Web Summit. E há três semanas soube-se que vai ser criado, por iniciativa portuguesa, um programa da Agência Espacial Europeia (ESA) destinado a dar capacidade tecnológica e industrial às empresas e centros de investigação nacionais para construírem um microlançador (foguetão), que possa ser enviado a partir da futura base açoriana.

A evolução tecnológica está a mudar completamente a lógica do acesso ao Espaço e hoje é possível construir bases, lançadores e satélites muito mais pequenos e baratos. A era do domínio absoluto de grandes agências, empresas e países como os EUA, Rússia, China, Índia, França, Reino Unido, Itália, Alemanha ou Japão, está a chegar ao fim. E a emergência de uma nova corrida pela democratização do acesso ao Espaço está a abrir oportunidades a uma grande diversidade de novos atores no sector, incluindo países pequenos como Portugal.

É verdade que Portugal é Estado-membro da ESA há 18 anos, pagando uma quota anual de 18,5 milhões de euros para pertencer à organização. Por outro lado, há centros de investigação nacionais a participar em programas da agência nas áreas da transferência de conhecimento e tecnologia e da formação avançada. E os contratos com empresas portuguesas têm crescido de ano para ano, de tal modo que o retorno anual para a economia já é maior do que a contribuição do país para o orçamento da ESA. Há mesmo uma incubadora de empresas da ESA no Instituto Pedro Nunes, em Coimbra. “A ESA representa o principal portal de acesso de Portugal ao Espaço, constituindo-se, para todos os efeitos, como a nossa agência espacial”, lê-se no site da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).

Mas as coisas estão a mudar rapidamente, porque foi a mesma FCT que lançou, com a Estrutura da Missão dos Açores para o Espaço, o concurso internacional para a base de Santa Maria, com o apoio técnico da própria ESA. E a estratégia nacional para o sector até 2030 prevê a criação da Agência Espacial Portuguesa, embora o objetivo não seja criar uma instituição clássica, pesada, como as que foram concebidas nos grandes países, mas adotar um novo modelo baseado em parcerias público-privadas, que envolvam empresas, universidades e centros de investigação.

SANTA MARIA: PRIMEIROS LANÇAMENTOS EM 2021

Nos 14 consórcios internacionais que manifestaram interesse em conceber, instalar e operar uma base espacial em Malbusca, no sul da ilha de Santa Maria, há 11 da UE, dois dos EUA e um da Rússia. E há também 12 empresas portuguesas. O Governo ficou surpreendido pelo número de interessados, porque só estava à espera de quatro ou cinco. O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior considerou que a grande afluência significa que a base é muito atrativa para o mercado. Manuel Heitor disse na Web Summit que os primeiros lançamentos estão previstos para a primavera/verão de 2021.

A pressa do ministro deve-se à concorrência, porque na Europa há quatro projetos de bases espaciais para pequenos lançadores e satélites: Açores, Escócia, Noruega e Suécia. A Escócia está mais avançada, mas Santa Maria tem vantagens competitivas por causa dos incentivos previstos, das infraestruturas existentes (estações de rastreio de satélites, aeroporto com três pistas e espaço livre) e da sua localização geográfica no centro do Atlântico, entre a América, Europa e África. Além disso, ao contrário dos outros projetos, as trajetórias dos futuros lançamentos para sul não vão encontrar qualquer zona povoada ou obstáculo até à Antártida.