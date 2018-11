Paquete “Funchal” à venda por €2,3 milhões

No interior do “Funchal”, o mais emblemático dos navios portugueses de transporte de passageiros e de turismo de cruzeiro do último meio século, vive-se hoje na penumbra. A iluminação artificial está desligada e o gerador é de uso racio­nado, para poupar combustível. Energia só mesmo para as tarefas mínimas de segurança do paquete, que com mais de centena e meia de metros de comprimento pontua a paisagem ribeirinha de Lisboa, no Cais da Matinha.

A tripulação do “Funchal” é mínima, apenas com três ou quatro homens em condições normais. É assim desde 2 de janeiro de 2015, quando navegou pela última vez pelos seus próprios meios. Desde aí está atracado no Tejo. Os trabalhos a bordo consistem em ligar algumas máquinas um par de horas por dia, para que os equipamento possam dar resposta em caso de incêndio, por exemplo.

Como barco, o “Funchal”, lançado ao mar em 1961, nunca mais terá maré a favor — creem alguns dos que nele fizeram vida durante anos. Mas há quem acredite que mesmo assim terá futuro. Se no exterior a madeira dos vários decks está ressequida e os componentes de metal dão espaço à ferrugem, já no interior são tomados vários cuidados.

Rolos de plástico desdobram-se pelos corredores, para proteger as alcatifas, enquanto grandes sacos, também de plástico, ‘vestem’ os cortinados, para os proteger do pó. Nos salões (no Bar Porto, por exemplo, o mais requintado), sofás e maples estão cobertos por lençóis. É como se os homens do mar obrigados a permanecer em terra quisessem preservar as coisas para que um dia alguém possa novamente desfrutar do brilho do “Funchal”.

Esse dia pode ou não chegar. Depende do resultado do processo de venda do paquete, que neste sábado será publicitado na imprensa. Nos termos da decisão do gestor da massa insolvente da empresa proprietária do “Funchal”, a que o Expresso teve acesso, o navio será colocado à venda pelo valor mínimo de €2,3 milhões. A abertura das propostas será a 5 de dezembro.

O valor-base da venda ilustra bem o acelerado processo de depreciação do paquete. O “Funchal” é um “testemunho vivo único da arquitetura naval” portuguesa, na asserção de Luís Miguel Correia, investigador e jornalista dedicado às causas do mar. Com uma história atribulada, o paquete parecia ter iniciado uma nova era em 2013, quando foi adquirido, em conjunto com mais três navios, pelo empresário Rui Alegre. No total, só desde essa data, os quatro barcos afundaram entre 80 a 90 milhões de euros ao Montepio, banco financiador das operações e hoje o principal credor nas falências das várias empresas de navegação de Alegre.

SUCATA, HOTEL OU RESIDÊNCIA ESTUDANTIL

Só as obras do “Funchal” terão custado mais de €22 milhões. Cinco anos depois, o navio vai à praça por uma décima parte desse valor.

Para o “Funchal” voltar a navegar, o administrador da insolvência, Pinto Oliveira, estima que seriam necessários €7 milhões (para “requalificação” do navio e emissão de “certificados”). Tais custos serão “irracionais”, diz o gestor da insolvência. O “Funchal” está obsoleto. Por um lado, ainda contém amianto, que terá de ser retirado. Por outro, as regras hoje em vigor obrigariam à “instalação de um elevador central e de obras de adaptação para acolher passageiros deficientes”, diz Pinto Oliveira.

Sobram duas hipóteses. A que ninguém quer é a venda para sucata (destino dado ao “Porto”, outro barco de Alegre, que durante anos dividiu com o “Funchal” o Cais da Matinha, de onde saiu há três semanas, vendido por cerca de 880 mil euros). A menos má, a tábua de salvação pela qual todos suspiram, é manter o “Funchal” à tona, embora sem voltar ao mar. Trata-se da sua conversão em hotel ou em alojamento para estudantes, ou ainda numa solução mista, em que os andares superiores ficariam para a hotelaria. Estes são os desfechos mais prováveis, vaticina Pinto Oliveira. Além do valor da compra, o administrador de insolvência estima que sejam necessários mais três milhões de euros para transformar o barco em hotel.

Ao longo dos últimos tempos, o administrador da massa falida foi contactado por “uma dezena de empresas”. Na hora da verdade, de bater propostas a valer, “acredito que possam ser quatro ou cinco”, diz. “Gostaria imenso que o barco ficasse em Portugal, e acredito nisso”, acrescenta.

Não será pela Administração do Porto de Lisboa (APL) que um futuro hotel irá naufragar. A autoridade portuária “não veria inconveniente nessa possibilidade, desde que [os futuros compradores] obtivessem as devidas autorizações e certificações das entidades competentes pelo respetivo licenciamento”. De acordo com a APL, só há uma obrigação: “A necessidade de se proceder a uma intervenção na ponte-cais, reforçando as estruturas e garantindo as condições de segurança”, bem como criar “ligações na ponte-cais para abastecimento de água potável e energia ao navio”.

De resto, esclarece a APL, caso seja ancorado um hotel no local, “todos os investimentos a realizar são por conta do titular do uso privativo, incluindo dragagens, manutenções e reforços das infraestruturas portuárias para atracação”.