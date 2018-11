Mau tempo. 60 inundações até ao meio dia. Lisboa lidera

O distrito de Lisboa é o mais afetado pelas inundações.

Mais de 60 inundações em todo o país e algumas quedas árvores dominam o mapa de ocorrências da Proteção Civil que ao meio dia deste domingo registava 76 intervenção em curso devido à "metereologia adversa". São 156 os operacionais envolvidos.

A chuva intensa fez mais estragos nos distritos de Lisboa e Santarém, dois dos que se encontram sob alerta laranja, o segundo mais grave, até as 18 horas deste domingo. Esses distritos concentravam a maioria das intervenções devido a inundações em casas e estabelecimentos.

O mapa da Proteção Civil incluía ainda duas intervenções no distrito de Aveiro devido a derrocadas. As quedas de árvores registarem-se em Viseu.

O futebol não escapou ileso do temporal. Uma carga de água levou à interrupção do jogo entre o Estoril e o Paços de Ferreira (II Liga). O relvado do estádio do Estoril ficou impraticável.

Esta manhã, um motociclista despistou-se em Matosinhos, morrendo no embate com uma paragem de autocarros. A chuva intensa e o piso escorregadio terão estado na origem do despiste.

Os distritos da Guarda, Setúbal, Santarém, Lisboa, Castelo Branco e Portalegre estão este domingo em estado de alerta devido à chuva forte e persistente, correspondente a "uma "situação meteorológica de risco moderado a elevado".