Mau tempo. 219 ocorrências ate ao meio dia. Mais de cem inundações em Lisboa

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) registou, nas primeiras 12 horas deste domingo, 219 ocorrências relacionadas com o mau tempo. As inundações dominam o mapa de ocorrências e mais de metade registaram-se no distrito de Lisboa.

Ao início da tarde, estavam ativas 104 operações, envolvendo 155 operacionais. Segundo a ANPC, as 219 intervenções envolveram 498 operacionais e 78 veículos.

A chuva forte que se fez sentir na zona de Lisboa ao fim da manhã explica que a maioria dos incidentes se registem em concelhos vizinhos da capital.

No distrito de Lisboa, entre as 126 ocorrências, contam-se 115 inundações, 23 por queda de árvores e 18 para limpeza de árvores.

Oeiras em risco

Segundo um responsável da da ANPC citado pela Lusa, em Oeiras os cursos de água estão com “um caudal elevadíssimo”.

No resto do país, o ambiente é mais calmo e o pior parece já ter passado. Até a meio dia, Coimbra registava 15 intervenções, Porto e Viseu, com 13 cada.

A Proteção Civil recomenda á população que evite atravessar zonas inundadas, adote uma condução prudente e defensiva e tenha cuidado com eventuais lençóis de água nas estradas.

O futebol não escapou ileso do temporal. Uma carga de água levou à interrupção do jogo entre o Estoril e o Paços de Ferreira (II Liga). O relvado do estádio do Estoril ficou impraticável.

Esta manhã, um motociclista despistou-se em Matosinhos, morrendo no embate com uma paragem de autocarros. A chuva intensa e o piso escorregadio terão estado na origem do despiste.

Os distritos da Guarda, Setúbal, Santarém, Lisboa, Castelo Branco e Portalegre estão este domingo em estado de alerta devido à chuva forte e persistente, correspondente a uma "situação meteorológica de risco moderado a elevado".