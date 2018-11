Dois caças da Força Aérea acompanham avião em situação de emergência

Um avião declarou hoje uma situação de emergência , cerca das 14:40, a sobrevoar uma zona próxima de Lisboa. Nesta altura, o aparelho tenta aterrar no Alentejo

Uma aterragem em Beja é nesta altura a hipótese que a NAV,, entidade responsável pelo controlo do tráfego aéreo coloca como mais forte para resolver o problema detetado no avião que descolou hohe de Alverca.

Um avião declarou emergência quando estava, cerca das 14:40, a sobrevoar uma zona próxima de Lisboa.

O avião, um Embraer, deverá ter apenas seis tripulantes a bordo.

A página na internet do 'Flight Radar', que faz um rastreamento dos voos, identifica o voo KZR 1388, da companhia Air Astana (Cazaquistão), a vermelho.

Cerca das 14:50, o avião estava a sobrevoar a zona do Alto Alentejo e era possível ver-se que tem uma trajetória irregular, dirigindo-se para sul.

Dois aviões F16 da Força Aérea Portuguesa descolaram da base área de Monte Real, em Lisboa, para fazer o acompanhamento de um avião que declarou emergência, segundo fonte daquela estrutura militar.

Cerca das 15:00, a mesma fonte disse à Lusa que os dois F16 já estão junto do avião a acompanhar o seu voo.

A aeronave da Air Astana (Cazaquistão) está a fazer um circuito aéreo sobre a região do Alentejo para perder combustível até ser tomada uma decisão quanto à resolução do problema.

LUSA