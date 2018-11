Só 7% dos condenados por violência doméstica foram presos

Em 2017, apenas 5% de todas as participações acabaram em condenação

Desde 2010 e até ao ano passado, 10.940 arguidos foram condenados por violência doméstica, mas apenas 723 cumpriram pena de prisão efetiva, de acordo com as estatísticas do Ministério da Justiça. Ou seja, apenas 6,6% dos agressores passaram algum tempo na cadeia durante os últimos oito anos.

Maioria das queixas fica pelo caminho. Em 2017, apenas 5% de todas as participações acabaram em condenação.

