Tempestade Leslie. Milhares de clientes MEO continuam sem internet e telemóvel em Montemor-o-Velho

Quase um mês depois da passagem da tempestade Leslie, residentes das freguesias de Amieiro, Arazede e Carapinheira estão sem telecomunicações, apesar das centenas de queixas dos clientes para a operadora MEO. Altice promete reposição completa de todos os serviços até fim do mês

Milhares de clientes da rede MEO continuam sem serviço de internet, televisão, telefone fixo e móvel nas suas residências em várias freguesias do concelho de Montemor-o-Velho, desde a passagem da tempestade Leslie, a 13 de outubro. Entre as freguesias ainda sem reposição de comunicações estão as de Amieiro, Arazede e Carapinheira, apesar das centenas de queixas dos clientes MEO.

De acordo com Fernando Matos, empresário de seguros, só os clientes de operadoras com rede cabo têm comunicações, enquanto quem aderiu à fibra continua sem internet, televisão, telefone fixo e móvel, “afetando milhares de utentes a nível pessoal e profissional”. Como trabalhador por conta, afirma que a falta de telecomunicações já lhe causou “severos prejuízos”, dado só conseguir fazer alguns contactos em algumas zonas da via pública.

“É um constrangimento enorme, pois para trabalhar preciso de aceder à internet para poder fazer contratos e resolver serviços”, diz Fernando Matos, que se queixa de já ter feito dezenas de contactos para o serviço de atendimento ao cliente da Altice, só por uma vez tendo conseguido passar da operadora para um responsável superior. “Primeiro atendendiam e diziam que a situação estava a ser resolvida, depois houve alturas em que não atendiam e, por fim, apresentei uma queixa formal contra a MEO”, refere. Esta quinta-feira, conta que finalmente foi deslocado um técnico ao local da sua residência, em Amieiro, mas que informou não ser possível o restabelecimento de ligações esta semana.

A Câmara de Montemor-o-Velho e os presidentes de junta de freguesia locais também já fizeram participações à Altice, tendo André Figueiredo, do gabinete de Coordenação e Assuntos Corporativos da Altice justificado à autarquia, a 30 de outubro, em carta dirigida ao presidente Emílio Torrão, e aos eleitos locais que se encontram no terreno mais de meio milhar de colaboradores que “de forma árdua” têm promovido a reposição dos serviços afetados pela tempestade, não só no distrito de Coimbra, mas ainda em Viseu, Leiria e Aveiro.

Ao Expresso, a Altice assegura já ter efetuado a “religação dos serviços dos muitos milhares de clientes, dando prioridade a clientes críticos como Centros de Saúde, Escolas ou Entidades Públicas”. “Uma das principais preocupações da Altice Portugal foi instalar e disponibilizar equipamentos redundantes (VSAT) que permitissem a comunicação por parte de instituições críticas, mantendo-se os equipamentos disponíveis e no local para utilização das mesmas”, esclarece a operadora.

Ainda segundo o Gabinete de Comunicação da empresa de telecomunicações, alguns dos trabalhos de reposição foram atrasados por factores alheios, “como atos de vandalismo ou dificuldades de contacto com alguns clientes afetados”. A Altice prevê uma reposição completa de todos os serviços identificados nestas freguesias, até fim do mês.

Em relação aos utentes sem comunicações no último mês, a empresa refere que “cada situação será analisada individualmente, de forma a que nenhum cliente seja ainda mais penalizado”. A Altice informa que os clientes que continuem a sofrer perturbações no serviço contactem o 800 200 177, disponível todos os dias das 8h00 às 24h00.