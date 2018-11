Sócrates tem cinco dias para dizer se aceita guardar coleção de arte

No penúltimo parágrafo do despacho de abertura de instrução da Operação Marquês o juiz Ivo Rosa concorda com a pretensão do Ministério Público de entregar a José Sócrates um conjunto de dez quadros apreendidos quando o ex-primeiro-ministro foi preso. O principal arguido do processo tem agora cinco dias para dizer se aceita ou não ficar como fiel depositário de uma coleção que disse sempre não ser sua. A notícia do Observador já foi confirmada pelo Expresso.

Os quadros foram comprados com cheques passados por Carlos Santos Silva, também arguido no processo, mas o Ministério Público sustenta que o dinheiro era, na verdade, de José Sócrates. Em entrevista à RTP, Sócrates explicou que trocou "Salomé", de Júlio Pomar, com Santos Silva por oito quadros "mais pequenos". E garante que não é dono dos outros nove quadros, que incluem uma obra de Almada Negreiros

Parte da coleção foi apreendida na casa da empregada doméstica da mãe de Sócrates.