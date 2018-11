Ivo Rosa recusa ouvir Carlos Alexandre como testemunha de Sócrates e Vara

Seria uma situação picante: na cadeira do juiz, Ivo Rosa, no banco das testemunhas, Carlos Alexandre. Os dois juízes do Tribunal Central de Instrução Criminal frente a frente. O primeiro a interrogar o segundo. Os dois não têm qualquer tipo de relação pessoal para além do bom dia de circunstância e têm até visões antagónicas do que é o papel do juiz de instrução. Mas ao contrário do que pretendia, por exemplo, a defesa do ex-ministro Armando Vara e do ex-primero-ministro José Sócrates, o juiz Ivo Rosa não vai chamar Carlos Alexandre para depor como testemunha e recusa analisar se o processo foi legalmente atribuído a Carlos Alexandre em setembro de 2014 quando já havia dois juízes no TCIC.

Num dos primeiros despachos como juiz de instrução, Ivo Rosa diz que a questão da atribuição do processo a Carlos Alexandre "é meramente jurídica" e já está a ser alvo de um recurso e "por ora" não precisa de ser analisada. .

Uma das questões centrais que estará em discussão o uso pelo Ministério Público de Processos Administrativos para investigar os suspeitos ainda antes da instauração do processo crime. Estas ações preventivas são consideradas pela defesa de Carlos santos Silva "ilegais" e o juiz Ivo Rosa aceitou chamar Paulo Silva, o inspetor da Autoridade Tributária que liderou a investigação, para prestar depoimento sobre este assunto.

Uma inspeção extraordinária ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) detetou o uso abusivo deste tipo de averiguações - que segundo a defesa de alguns dos arguidos permite investigações sem prazo definido e sem a garantia dos direitos dos arguidos - e por isso Ivo Rosa também aceitou analisar o relatório então feito por dois inspetores do Ministério Público, Ivo Rosa pediu ainda todas as escutas do processo Monte Branco, que está na origem da Operação Marquês - que digam respeito a Carlos Santos Silva.

A Operação Marquês foi investigada durante rês anos e resultou na acusação de 28 arguidos, entre os quais José Sócrates, ex-primeiro-ministro que terá sido corrompido por mais de vinte milhões de euros; Ricardo Salgado, presidente do Banco Espírito Santo; Armando Vara, ex-ministro; Zeinal Bava e Henrique Granadeiro, ex-administradores do Grupo PT e Carlos Santos Silva, amigo de Sócrates e alegado testa-de-.ferro do ex-governante.A fase de instrução vai prolongar-se, no mínimo, por quatro meses.