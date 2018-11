Governo anuncia recrutamento de 116 trabalhadores não policiais para o SEF

O ministro da Administração Interna anunciou esta quinta-feira um recrutamento excecional de 116 trabalhadores não policiais para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para tratarem "dos atrasos acumulados" relacionados com os imigrantes.

O recrutamento de pessoal da carreira não inspetiva para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras foi avançado por Eduardo Cabrita na Assembleia da República durante a discussão na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2019.

Em resposta à deputada do Bloco de Esquerda Sandra Cunha, o governante afirmou que "está prevista a contratação de 116 trabalhadores para recuperar aquilo que são os atrasos".

"Modificamos a lei relativamente à forma de tratamento de imigrantes, alteramos tecnologicamente a possibilidade de agendamento e estamos a preparar um recrutamento excecional para permitir, sobretudo na área de Lisboa, eliminar atrasos acumulados", disse.

Eduardo Cabrita afirmou ainda que o número de inspetores no SEF será reforçado no próximo ano com a conclusão "do primeiro recrutamento externo desde 2005".