Como combater o envelhecimento? A educação e formação podem oferecer respostas

As declarações dos principais protagonistas da conferência “Viver Bem — Envelhecer Bem”, a primeira de um ciclo organizado pelo Expresso e pelo Grupo Ageas Portugal

É preciso poupar para envelhecer bem, diz Francesco Franco, professor da Nova School of Business and Economics

Os três princípios de Francisco George, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa e antigo diretor-geral da Saúde, para envelhecer melhor

Teve um enfarte do miocárdio "muito grave" e sobreviveu porque praticava muito desporto. A história de José Vicente de Moura, antigo presidente do Comité Olímpico de Portugal

"Uma forma de trabalho diferente e a que Portugal provavelmente ainda não está muito habituado." Manuel Lopes da Costa, membro do conselho de administração da Experienced Management, explica

Nelson Machado, CEO da Vida e Pensões do Grupo Ageas, acredita que as pessoas "vão viver mais tempo e com melhor qualidade de vida"

"Há muitas formas de ajudarmos" no envelhecimento, diz Steven Braekeveldt, CEO da Ageas em Portugal

Para Teresa Rodrigues, docente no Departamento de Estudos Políticos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, o "envelhecimento tem que ser visto como um desafio"