Incêndio em hotel de Lisboa faz quatro feridos

Alerta de incêndio no hotel situado na Praça da Figueira foi dado cerca das 17h40

Um incêndio causou esta segunda-feira quatro feridos e obrigou à evacuação de um hotel na Praça da Figueira, em Lisboa, avançou ao Expresso fonte do Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa.

Entre os feridos encontram-se três mulheres e um homem devido à inalação de fumos, que foram transportados para o hospital de S. José.

Os bombeiros receberam o alerta para um incêndio num hotel na Praça da Figueira pelas 17h40. Nesta altura, o fogo já está circunscrito, segundo a mesma fonte.

Pelas 18h15, as chamas eram visíveis no topo do edifício e estavam a ser combatidas por 28 operacionais, apoiados por nove viaturas.

No local encontram-se elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros e dos Bombeiros Voluntários de Lisboa, além de elementos das forças policiais.