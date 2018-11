Avenida Marginal reaberta ao trânsito oito horas após ter sido encerrada

Acidente na zona de Carcavelos obrigou à interrupção do trânsito para a limpeza da via, que estava suja com óleo

A Avenida Marginal, que liga Lisboa a Cascais, foi reaberta ao trânsito pelas 16h40, oito horas depois de ter sido encerrada na sequência de um acidente na zona de Carcavelos, disse à Lusa fonte da PSP. Segundo a mesma fonte, a Marginal esteve encerrada aquelas horas devido à necessidade de se procederem a trabalhos de limpeza da via, que estava suja com óleo. O trânsito foi cortado no sentido Lisboa-Cascais, junto à praia de Carcavelos, devido a dois acidentes que ocorreram cerca das 8h30. Um dos acidentes envolveu um motociclista e um veículo ligeiro de passageiros e o outro envolveu três viaturas, que provocou o derrame de óleo na via, indicou com a PSP. De acordo com a mesma fonte, dos acidentes não resultaram feridos. A circulação no local dos acidentes foi desviada para o interior da Parede.