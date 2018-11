Reformados contestam “gritante injustiça”

Quando Horácio começou a trabalhar, num talho, entrava às cinco da manhã e saía às nove da noite. Ao sábado, entrava às sete. “O horário estava legal” e até teve direito a um “boletim de sanidade” passado pelo Ministério da Saúde e da Assistência que reconhecia a sua robustez física para o trabalho. Tudo dentro da lei. Até o facto de ter 10 anos.

No dia em que fez 12 anos, recebeu o cartão da Caixa, que atesta o momento exato em que começou a fazer descontos oficiais para a Segurança Social. Trabalhou sempre. Até aos 60, altura em que já acumulava 48 anos seguidos de contribuições e achou por bem parar. Os dois anos que penou no talho não contaram. Por falta de registo oficial, o Estado não deu por eles. Nem o Boletim de Sanidade, com a foto tirada na Primeira Comunhão de gravata e tudo, serviram como prova. Em 2012, fizeram-lhe as contas e atribuíram-lhe uma pensão de reforma. E, com ela, um corte de 24% por não ter atingido a idade legal e estar obrigado a uma taxa de sustentabilidade para garantir o futuro do sistema de Segurança Social.

Mas as regras mudaram no ano passado. O Governo e a maioria de esquerda, acordaram na necessidade de proteger as longas carreiras contributivas e, com a mesma medida, procuraram assim compensar aqueles “que foram obrigados a trabalhar ainda crianças”, retirando qualquer penalização às pensões de quem, aos 60 anos, descontou pelo menos 46 anos para a Segurança Social. A todos estes, que somam já cerca de 16 mil pessoas, foi concedida uma reforma sem a penalização de 14,5% do fator de sustentabilidade e o corte de 6% por cada ano de distância em relação à idade legal de reforma.

Horácio — que não quer revelar o nome completo — concorda. “Houve uma geração que ficou condenada à iliteracia porque teve de ir trabalhar”, diz ao Expresso. Mais vale tarde do que nunca. É justo reconhecer agora o esforço de uma geração que “além de mais, foi apanhada pela guerra e ajudou a fazer o 25 de Abril”. Ele até teve sorte. Conseguiu trabalhar e estudar, acabou por se licenciar em Economia na Universidade do Porto e por construir, a muito pulso, uma carreira empresarial. “Mas há muitos que não conseguiram e não têm voz”. Horácio aplaude a iniciativa do Governo. Mas ficou de fora.

E não gostou. “Quando vi isto, escrevi ao Presidente da República. Por uma questão de consciência e com o propósito único de procurar dar voz a uma geração que deve ser escutada”. Escreveu ainda aos grupos parlamentares e ao Governo. Não teve resposta, mas não perdeu a esperança de ver reparada a situação. “Sinceramente, o importante não sou eu, mas sim a gritante injustiça, perante uma geração de crianças, condenadas à iliteracia, que contribui para a riqueza deste país e é agora, novamente, penalizada, pelo regime democrático”, diz ao Expresso.

José Nunes também recorreu a Belém e a São Bento. E a Rui Rio e ao ministro da Segurança Social. Reformou-se aos 62 anos, depois de a crise ter levado à venda e reestruturação da empresa em que trabalhava. Sobravam trabalhadores e ele, pelas contas dos novos donos, era um deles. Tinha começado a trabalhar aos 15 anos e com 47 anos de contribuições, nem isso o poupou a uma penalização da reforma que representou um corte de €400 mensais. Quando soube da nova regra aprovada pelo Governo, “dirigi-me à Segurança Social para cessar a penalização da minha pensão”. Mas a resposta foi simples e definitiva: ele não tinha direito. Só mesmo para quem se reformasse agora. “Estou convicto que se tratará de um erro”, diz, defendendo que quem se reformou antes não deve ser “penalizado vitaliciamente”.

PCP E BE TENTAM MUDAR

José Soeiro, deputado do Bloco de Esquerda, defende a criação de um mecanismo de compensação para casos semelhantes aos de Horácio e de José Nunes. A ideia já foi levada às negociações com o Governo, mas não avançou a tempo de ser fechada antes da conclusão da proposta de Orçamento para 2019. Mesmo assim, em sede de especialidade, esta será uma das propostas a submeter pelo BE a apreciação parlamentar. O PCP também vai apresentar uma proposta para eliminar as penalizações dos trabalhadores que já acederam à reforma e quer garantir “a abrangência de todos os pensionistas, independente do regime” sob o qual acederam à aposentação.

O Governo sustenta que não há retroatividade no pagamento de pensões, nem possibilidade de um recálculo dos montantes em pagamento. A ideia é criar um complemento de reforma, que, no mínimo, corresponda aos 14,5% que foram retirados às pensões em pagamento em nome do fator de sustentabilidade. “Um modelo semelhante ao já criado no OE do ano passado para o complemento solidário para idosos”, acrescenta o deputado bloquista. A implementação da medida seria mais fácil e permitia não mexer no valor já atribuído à pensão de “um grupo específico e restrito” de reformados, reparando, assim, “uma injustiça relativa”. O BE pretende incluir na medida os pensionistas de longas carreiras contributivas que se tenham reformado entre janeiro de 2014 e outubro de 2018, para incluir aqueles que foram abrangidos pelas alterações no modelo de reformas antecipadas introduzidas pelo Governo PSD/CDS.