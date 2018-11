Novas residências para a Universidade de Lisboa

Até 2021, a Universidade de Lisboa (UL) vai ter quatro novas residências, com um total de 1700 camas, para alunos deslocados. É um plano próprio, feito para uma situação de “urgência” e quase com o mesmo número de quartos prometidos pelo Governo para todo o país.



Com 1190 camas para quase 14 mil alunos deslocados — o que significa que só há vagas nas residências oficiais para 8% dos alunos — e com os preços das rendas a disparar, a UL não esperou pelo Governo e criou um programa com o apoio da autarquia. A ação da Câmara Municipal de Lisboa (CML) centra-se na cedência de terrenos e nas obras de remodelação de prédios do Estado adjudicados para o efeito.

