A terra vai tremer no Montijo para sensibilizar a população para a ocorrência de sismos

A Autoridade Nacional de Proteção Civil, em colaboração com o Ministério da Educação, vai realizar um exercício de sensisbilização para o risco sísmico na próxima segunda-feira na margem sul do Tejo

Às 11h05 da manhã da próxima segunda-feira, os alunos da Escola Secundária jorge Peixinho, no Montijo, vão participar num exercício de sensibilização para o risco sísmico, promovido pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), com a colaboração da Direção Geral de Educação e a Direção geral dos Estabelecimentos Escolares.

Com o nome de "a terra treme", a simulação vai começar com o toque da campanhia da escola, dando início ao sismo, ao ouvir o som, os alunos terão de responder com três gestos imediatos: baixar, proteger e aguardar. Um minuto depois, novo toque irá soar na escola, sinalizando o fim do sismo simulado e todos os presentes terão de reunir-se num local determinado como o ponto de encontro.

A medida faz parte da Estratégia Nacional de Proteção Civil Preventiva e visa sensibilizar a população para a forma mais correta de agir antes, durante e depois de um sismo, como explica a ANPC num comunicado emitido este sábado. "O exercício compreende a realização de três gestos simples que podem fazer a diferença a quem os praticar perante a ocorrência de um sismo" refere o texto.

Esta é a sexta edição da campanha de prevenção e, desta vez, está integrada no Dia Internacional de Sensibilização para os tsunamis, instituído pelas Nações Unidas.