Ministério Público investiga morte de bebé em Gaia

Um bebé de dois meses morreu esta madrugada em casa na localidade de Crestuma, em Vila Nova de Gaia, e o Ministério Público está a investigar as circunstâncias da morte, disse à Lusa fonte da GNR.

O alerta foi transmitido esta sexta-feira às 4h20 e para o local deslocaram-se os Bombeiros de Crestuma e uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que declarou o óbito da criança.

Segundo os Bombeiros de Crestuma, o bebé teve uma obstrução da via respiratória e consequente paragem cardiorrespiratória e foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do Porto. As circunstâncias da morte do bebé estão a ser investigadas pelo Ministério Público, revelou a fonte da GNR.