O envelhecimento é um dos maiores desafios de Portugal

Todas as projeções apontam no mesmo sentido: o envelhecimento da população é um dos maiores desafios que Portugal - enquanto sexto país mais envelhecido do mundo - tem pela frente. Como envelhecer com qualidade num país em que a esperança média de vida é cada vez maior e em que os que nascem são cada vez menos foi o mote da conferência “Viver Bem – Envelhecer Bem”, que decorreu esta terça-feira no edifício Impresa.

Os dados demográficos são reveladores. Mesmo considerando os cenários mais otimistas “será difícil evitar que a população residente em Portugal não venha a decrescer”, afirmou, durante a apresentação da conferência, Teresa Rodrigues, docente no Departamento de Estudos Políticos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa, e autora do ensaio "Envelhecimento e Políticas de Saúde", publicado recentemente pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Segundo a investigadora, “morre-se menos, mas nasce-se ainda menos” e, em 2050, “só uma em cada oito pessoas será considerada jovem, ou seja, terá menos de 15 anos”. Nesse mesmo ano, teremos perdido um quinto da população e “nem as migrações nem o aumento dos nascimentos serão por si só suficientes para garantir o aumento total dos residentes em Portugal”. Mas nem tudo é negro. Segundo a especialista, os idosos do futuro terão melhores condições de saúde.

E o envelhecimento populacional não traz apenas problemas, sendo também fonte de oportunidades. É o que considera Steven Braekeveldt, CEO da Ageas em Portugal, que realçou os impactos que uma população cada vez mais envelhecida terá em áreas como o imobiliário, a tecnologia e a segurança. Braekveldt garantiu ainda que “a vida eterna está ao virar da esquina” e que, para um bebé nascido em 2030, “a esperança de vida aumentará um ano em cada ano”, sendo a questão da imortalidade outro aspeto com o qual teremos de lidar, mais tarde ou mais cedo.

Mas embora a esperança de ultrapassarmos os 70 anos seja cada vez maior, há margem para que sejam ainda mais os portugueses que atingem essa idade. Segundo Francisco George, atual presidente da Cruz Vermelha Portuguesa e antigo diretor-geral da Saúde - que participou no primeiro painel debate, intitulado “Mente Sã em Corpo São” – “em cada 100 portugueses que morreram no ano passado, há 20 que não atingiram os 70 anos de idade”. Muitas destas mortes poderiam ter sido evitadas através mudanças no estilo de vida, como a prática de exercício físico e a adoção de hábitos alimentares mais saudáveis.

Para Luís Filipe Pereira, presidente do Fórum de Administradores e Gestores de Empresas (FAE), que interveio no mesmo painel, “a forma como vivemos condiciona a forma como envelhecemos” e uma das melhores maneiras de evitar os excessos é induzir nas crianças, desde muito cedo e tal como é feito relativamente às questões ambientais, a importância de adotarem hábitos saudáveis.

Por seu turno, José Vicente de Moura, que foi presidente do Comité Olímpico de Portugal durante dois mandatos, pôs a tónica na prática do desporto, garantindo que, em Portugal, ainda há muito a fazer nesta área, uma vez que “temos a taxa mais baixa de atletas federados da Europa”.

No segundo painel de debate – denominado “Viver Bem e Preparar o Futuro” e mais focado nas finanças e na economia - todos os intervenientes concordaram com a importância da poupança para uma velhice sem grandes sobressaltos. Francesco Franco, professor da Nova School of Business and Economics, alertou para o facto de, em Portugal, o nível de poupança ser muito baixo. A diminuição da população ativa, ou seja, “a base tributária da Segurança Social”, implica que se incentive a poupança, que “é o caminho mais fácil e natural”. No mesmo painel, Nelson Machado, CEO da Vida e Pensões do grupo Ageas, defendeu também a educação cívica nas escolas como forma de afirmar desde cedo a importância da poupança. Por seu lado, Manuel Lopes da Costa, membro do conselho de administração da Experienced Management - uma plataforma que visa a recolocação no mercado de trabalho, principalmente através de projetos de duração limitada, de pessoas com mais de 55 anos de idade – apontou para um paradoxo: “Investimos imenso nas pessoas, elas chegam aos 50 anos e mandamo-las para casa”.

A aprendizagem ao longo da vida é da maior importância, na opinião de Miguel Cabrita, secretário de Estado do Emprego, que afirmou, no encerramento da conferência, que “Portugal tem défice de formação e qualificação, em particular nas gerações mais idosas” e que, atualmente, 57% do emprego já é de pessoas com mais de 45 anos de idade. Para o governante, é preciso repensar a relação entre formação, idade e trabalho”.

