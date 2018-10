Desde 1970, mais de metade dos animais desapareceram da Terra. E os culpados somos nós

O golfinho de baiji, de cor cinzenta ou azulada, de nariz pontiagudo e curvado, vive no rio Yangtz, na China. Ou melhor, vivia. O íbex-dos-pirenéus, uma espécie de cabra, habitava na região montanhosa entre Espanha e França. O urso pardo mexicano, tal como o nome indica, podia ser visto no México. Todas estas espécies (ou subespécies) foram dadas como extintas nos últimos anos. Fazem parte dos 60% de animais que desapareceram da Terra entre 1970 e 2014 – uma conclusão divulgada esta terça-feira no relatório “Living Planet Report”, publicado pela WWF, organização não-governamental ambientalista, e a Sociedade Zoológica de Londres.

“Este relatório agrupa um número crescente de investigações e pesquisas que mostram como o sistema natural do planeta é fundamental para a nossa sociedade. Mostra também a quantidade de natureza que estamos a perder. Revela como de forma geral se regista um declínio de 60% nas populações das espécies entre 1970 e 2014”, pode ler-se no documento. Há quatro anos, situava-se nos 52%.

E se falar em 60% no declínio das espécies não é suficientemente alarmante, Mike Barrett, diretor executivo para a ciência e conservação da WWF, apresenta os números de outra forma: “existir um declínio de 60% da população humana seria o equivalente a esvaziar a América do Sul e do Norte, África, Europa, China e Oceânia”. “Esta é a escala daquilo que temos feito”, comparou em declarações ao jornal britânico “The Guardian”.

Segundo o mesmo relatório, as atuais taxas de extinção são entre 100 e 1000 vezes superiores às taxas de extinção existentes anteriormente, antes de o Homem se tornar um “fator proeminente de pressão”. Ou seja, os humanos são em boa parte os responsáveis.

As principais ameaças, destaca o documento, “estão diretamente ligadas às atividades humanas, incluindo perda e degradação de habitats e sobreexploração da vida selvagem”. A maior causa do declínio da vida selvagem é a destruição dos habitats naturais, seguido da morte de animais para alimentação humana e do excesso de pesca nos oceanos.

A América do Sul e Central são as regiões do mundo mais afetadas.

“Tudo o que é construído nas sociedades modernas, com os seus benefícios e luxos, é providenciado pela natureza e vamos continuar a precisar destes recursos naturais para sobreviver e prosperar. Cada vez mais, a investigação prova o valor incalculável da natureza para a nossa saúde, riqueza, alimentação e segurança”, sublinha Marco Lambertini, diretor-geral da WWF Internacional, no relatório publicado esta terça-feira. “À medida que melhor compreendemos a nossa confiança no sistema natural, torna-se claro que a natureza não é apenas ‘algo agradável de se ter’”, acrescenta.

O Living Planet Index analisou uma base de dados com 16 704 populações de mamíferos, aves, repteis e anfíbios (mais de quatro mil espécies).

66.º lugar

Portugal está em 66.º lugar no que diz respeito à pegada ecológica per capita. Comparativamente com os resultados intermédios deste relatório, publicados em 2016, o país subiu seis posições na lista e está mais eco-friendly [amigo do ambiente].

Ao mesmo tempo, o relatório demonstra que a pegada ecológica dos portugueses foi sempre muito elevada comparativamente à biocapacidade do país, que se tem mantido mais ou menos constante desde 1961. O carbono, que nos dados referentes a 2014 representa 57% da pegada ecológica dos portugueses, e que em 2004 correspondia a 63% do valor total, foi a componente que mais decresceu.

Mas a melhoria no ranking não significa que seja suficiente. Aliás, para que os portugueses mantenham “o atual estilo de vida” são necessários 2,9 planetas.

E agora?

O relatório traça ainda um caminho para inverter o panorama ou, pelo menos, para diminuir os estragos que têm sido feitos. Num plano a 30 anos, entre 2020 e 2050, a WWF propõe que, em primeiro lugar, seja definido um objetivo “claro e específico para recuperar a biodiversidade”, criado um conjunto de “indicadores medíveis e relevantes” para se conseguir analisar o progresso e, por fim, redigido um acordo para um lote de medidas que ajudem a cumprir o objetivo inicialmente definido.

“A cada dia que passa, as provas são mais fortes de que a sobrevivência da humanidade depende do nosso sistema natural, no entanto continuamos a destruir a saúde da natureza numa escala alarmante. É claro que os esforços para travar a perda de biodiversidade não estão a funcionar. É por isso que a WWF, em cooperação com as universidades de conservação e ciência de todo o mundo, pedimos o acordo internacional mais ambicioso alguma vez feito – um novo acordo global para a natureza e as pessoas – para virar a curva da perda da biodiversidade”.

O apelo surge, defende a organização, pelo facto do futuro de milhões de espécies na Terra não ter “captado suficientemente a atenção dos líderes mundiais” para que a mudança necessária aconteça. “Precisamos fazer crescer radicalmente a relevância da natureza.”