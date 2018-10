Cientista do Centro Champalimaud ganha prémio de €1,3 milhões criado por um dos fundadores da Microsoft

Henrique Veiga Fernandes, investigador principal do Laboratório de Imunofisiologia do Centro Champalimaud, em Lisboa, acaba de ganhar o prémio "Allen Distinguished Investigator", no valor de 1,5 milhões de dólares (1,32 milhões de euros), devido ao seu trabalho de investigação sobre a forma como o sistema nervoso e o sistema imunitário interagem no nosso corpo para nos proteger das infeções.

É a primeira vez que um cientista português ou a trabalhar em Portugal recebe este prémio do Paul G. Allen Frontiers Group, criado pelo filantropo e co-fundador da Microsoft Paul Allen, que morreu no passado dia 15 de outubro.

A equipa liderada por Veiga Fernandes realizou estudos pioneiros que permitiram identificar as chamadas unidades de células neuro-imunes em diversas partes do corpo, incluindo o intestino, os pulmões, a gordura e a pele. Estas unidades são regiões especializadas onde os neurónios e as células imunitárias se juntam e comunicam de forma a influenciar a maneira como o organismo responde a ameaças exteriores como vírus e bactérias.

Medir interação entre sistemas nervoso e imunitário

O prémio irá financiar durante três anos um projeto de desenvolvimento de duas novas técnicas que permitirão medir como se processa interação entre os sistemas nervoso e imunitário e a comunicação celular. Assim, a equipa de Veiga Fernandes vai criar marcadores fluorescentes especiais para ver quais são os neurónios que interagem com certos tipos de células imunitárias. E irá desenvolver uma metodologia específica para seguir certas células imunitárias ao longo da sua vida e ver o que acontece depois de terem interagido com neurónios. Estas técnicas deverão fornecer novas pistas sobre a forma como os neurónios influenciam directamente o sistema imunitário.

Henrique Veiga Fernandes estudou medicina veterinária na Universidade de Lisboa e na Universidade dos Estudos de Milão. Em 2002, doutorou-se em imunologia na Universidade René Descartes, de Paris e fez o seu pós-doutoramento no Instituto Nacional de Investigação Médica britânico, em Londres. Em 2009 regressou a Portugal para formar o seu próprio grupo de investigação no Instituto de Medicina Molecular (iMM), em Lisboa. E desde 2016 é investigador principal no Centro Champalimaud.

Na base das ideias que deram origem ao prémio estão estudos publicados pelo cientista e a sua equipa na revista britânica "Nature" entre 2014 e 2017. Este grupo já ganhou quatro bolsas milionárias do Conselho Europeu de Investigação (ERC).

O prémio anual "Allen Distinguished Investigators" financia pesquisas "de excepcional criatividade e impacto potencial”, destacando ideias pioneiras em áreas de fronteira, com grande impacto na área da biomedicina, e desde 2010 já foram atribuídos 69 prémios. Agora, para além de Henrique Veiga Fernandes, foram também galardoados nove cientistas dos EUA e Canadá envolvidos em projectos nas áreas do linfoma, neurociências, sistema imunitário, envelhecimento e biologia fundamental.