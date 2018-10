O congresso anual da Union Internationale des Avocats (UIA) volta a ter um português como presidente, algo que não acontecia desde o início dos anos 60. Pedro Pais de Almeida sucede assim, 55 anos depois, a Adelino da Palma Carlos. O congresso arranca esta terça-feira, no Porto, e prolonga-se até 3 de novembro. Ver aqui o programa.

Vai discutir-se neste congresso a escravatura dos tempos modernos. De que falamos? E o que se está a fazer para a combater?

A escravatura dos tempos modernos é cada vez mais um dos maiores problemas da Humanidade. Entre as mais variadas situações temos as questões ligadas ao trabalho forçado, ao casamento forçado, à servidão por dívidas, entre outras. Como exemplo mais próximo também podemos ter o desrespeito pelas regras dos contratos de trabalho, como também a exploração através de baixos salários. Os advogados, quer individualmente, quer através das respectivas ordens, devem criar grupos pro bono para assistir as vítimas por forma a que as mesmas possam ser indemnizadas pelos danos sofridos. A UIA vai aprovar na sua assembleia-geral uma resolução com um apelo à luta contra a escravatura dos tempos modernos pelos advogados, Estados, empresas e demais intervenientes neste tipo de situações dramáticas. Esta preocupação fará parte de todas as reuniões ao mais alto nível em que a UIA estiver presente.

A prática jurídica na era digital também será abordada. Que desafios são estes, nestes tempos em que vingam as redes sociais? Vivemos um tempo em que plataformas como WhatsApp, por exemplo, têm uma grande influência até em eleições presidenciais, como vimos agora no Brasil...

A nossa discussão tem a ver com as alterações que a revolução digital vai ter na advocacia. Hoje em dia temos inúmeras tarefas que são realizadas por advogados mas que já podem ser realizadas por máquinas. Vão desde situações como uma “due diligence” jurídica numa venda de uma empresa, até à aplicação de contratos mais simples e por aí fora... O problema é que temos atualmente uma revolução que vai alterar em muito a profissão, mas que não está a ser devidamente tratada pelos reguladores. A advocacia é uma profissão altamente regulada, mas toda esta nova realidade apresenta novos desafios.

No que diz respeito às redes sociais são mais uma das transformações que vivemos com a revolução digital. No caso do Brasil, tal como noutras eleições noutros países, vimos esta realidade que diz respeito à informação sobrepor-se muitas vezes aos media. Mas estes são temas que acompanhamos como cidadãos interessados e informados.

Dora Miller

O congresso anual da UIA volta a ter um português à frente dos trabalhos. Como foi o seu percurso?

Todos os anos a UIA elege um vice-presidente, que, dois anos mais tarde, passa a presidente: um ano como vice-presidente, um ano como presidente-eleito, um ano como presidente e um último ano como presidente-cessante. Tenho um longo percurso nesta instituição desde 1995, ano em que pela primeira vez participei num congresso da UIA, em Londres.

Na sua longa história, a UIA só tinha tido um presidente português, o professor Adelino da Palma Carlos, entre 1962 e 1963. Desde o final do congresso em Toronto, em 2017, a UIA passou a ter comigo o segundo presidente de nacionalidade portuguesa da sua história.

Pode explicar de forma breve o que é e o que faz a UIA?

A Union Internationale des Avocats (UIA) é uma associação constituída em 1927 por um grupo de advogados europeus com o objectivo de permitir aos advogados estabelecer contactos internacionais na defesa da profissão, na promoção dos princípios essenciais da profissão, no desenvolvimento da ciência jurídica à escala internacional, na contribuição para a criação de uma Ordem Jurídica internacional baseada nos princípios da justiça entre as nações através do direito e pela paz.

Atualmente, a UIA é uma das mais antigas organizações não-governamentais, apolítica e independente, de intercâmbio internacional de Ordens e Associações de Advogados. Desde 1971, a UIA goza também do estatuto de organização não-governamental e a categoria, nomeadamente, de membro consultivo especial perante as Nações Unidas e o Conselho da Europa. A UIA desenvolve a sua atividade em dois pólos essenciais. O primeiro através do seu Instituto para o Estado de Direito UIA-IROL (UIA Institute for the Rule of Law), que atua em defesa dos princípios fundamentais do Estado de Direito e da advocacia, entre eles a liberdade de exercício da profissão, a independência dos advogados e das suas instituições e a proteção do segredo profissional. Segundo: a formação dos advogados a nível internacional numa perspectiva de direito comparado.

Fazem um trabalho semelhante à Amnistia Internacional, certo?

Tal como a Amnistia Internacional, a UIA é uma ONG mas o trabalho da UIA tem maior foco na defesa do Estado de Direito e na defesa dos advogados que são impedidos de exercer livremente a profissão de advogado.

Que tipo de trabalho fazem junto das Nações Unidas e do Conselho da Europa?

Normalmente colaboramos em projetos destas instituições. A 28 de junho de 2018, organizámos uma sessão de trabalho de um dia nas Nações Unidas, em Nova Iorque, sobre escravatura dos tempos modernos.

Qual é o peso desta instituição?

A UIA agrupa mais de 200 ordens, associações e federações de advogados em mais de 120 países, representando cerca de dois milhões de advogados espalhados pelos cinco continentes.