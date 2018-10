Na escravatura do século XXI as crianças são 25% das vítimas

“Oitocentos”, diz o leiloeiro. E continua: “900...1000...1100...Vendido por 1.200 dinares (líbios)” ou 350 euros ao câmbio atual. “Não é um carro usado, ou um pedaço de terra ou um móvel. Não é um bem. São dois seres humanos”. Foi assim que a CNN mostrou ao mundo um leilão de seres humanos na Líbia, numa reportagem emitida novembro do ano passado e que esta semana voltará a estar no centro das atenções no Porto, no congresso da Union Internationale des Avocat (União Internacional de Advogados).

Na verdade, Pedro Pais de Almeida, na presidência desta organização internacional de advogados já tinha escolhido o tema da escravatura dos tempos modernos como uma prioridade para o seu mandato antes da notícia da CNN chegar aos ecrãs de todo o mundo por estar “consciente da gravidade do problema”, certo de que “os advogados têm a obrigação de ajudar a proteger as vítimas” e os Estados de direito “têm de combater esta prática e indemnizar as vítimas”.

No congresso da UIA, que começa esta terça-feira no Porto, os “Desafios jurídicos da Escravatura dos Tempos Modernos” surgem, assim, como tema central do debate de forma natural, ao lado de outra questão mais voltada para o futuro da advocacia: “A Prática Jurídica na Era Digital”.

Com ligações ao terceiro sector e a presidência da Associação Cais no currículo, Pedro Pais de Almeida assumiu a presidência executiva da UIA no último ano, o que já lhe permitiu falar algumas vezes do tema da escravatura do século XXI, designadamente nas Nações Unidas, em junho.

“É um problema que engloba vários flagelos, do trabalho forçado à prostituição, à servidão por dívida ou ao casamento forçado, e está presente em todo o mundo. Ainda no verão de 2017, o "Diário de Notícias" dava conta do desmantelamento de uma rede de portugueses que aliciava cidadãos nacionais para fazerem trabalho agrícola em Espanha, na região da Rioja. Quem caía na rede ficava sem documentos e tinha de fazer tantos descontos, da alimentação, às deslocações e ao alojamento que a remuneração efetivamente recebida ficava muito abaixo do valor acordado”, recorda.

Dos dados que recolheu, sabe que o problema afeta essencialmente crianças, “são elas 25% das vítimas e o principal flagelo são os casamentos forçados”, garante ao Expresso. E sabe que mais do que a falta de legislação está aqui em causa a fragilidade das vítimas.

Do ponto de vista jurídico, há tratados internacionais sobre a matéria e há disposições legais nos diferentes países que podem ser aplicadas, mas o Reino Unido é o único país no mundo que tem legislação específica sobre a escravatura dos tempos modernos, refere, na expectativa de ver o congresso da UIA, no Porto, aprovar uma resolução sobre este flagelo.

Advogados ou robôs?

Quanto à questão digital, o advogado recorda que quando se estreou na profissão, nos anos 1990, “a peça mais tecnológica que havia no escritório onde trabalhava era o telex”. Agora, há quem diga que a justiça vai acabar a ser comandada por robôs.

Pedro Pais de Almeida acredita que a inteligência artificial vai alterar a forma como os advogados trabalham e vai ter impacto em todo o sistema de justiça, desde logo ajudando em tarefas repetitivas. ”Mas não corremos risco de extinção”, garante. “Os estudos dizem que 1/3 das tarefas que os advogados fazem hoje podem passar a ser feitas de forma automática. Temos de estar preparados para essa evolução tecnológica, tal como todo o sistema de justiça”, diz.

Pelas contas do presidente da UIA, este será o maior congresso de advogados da história do Porto. Serão 1200 juristas de todo o mundo reunidos entre terça-feira e sábado, numa “grande festa da advocacia” em que marcam presença os bastonários de todos os países da lusofonia.

O presidente Marcelo Rebelo de Sousa, convidado para abrir os trabalhos, às 18h, na Casa da Música, já tinha um compromisso de agenda à mesma hora, na Corunha, mas passará antes, durante a manhã, pela Assembleia Geral da UIA, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto.

Fundada em Paris, em 1927, a UIA já teve Adelino da Palma Carlos como presidente entre 1962 e 1963. Pedro Pais de Almeida, no conselho da presidência da organização nos últimos três anos, assumiu a presidência executiva no ano passado, em Toronto.

A UIA é uma das mais antigas organizações não governamentais, apolítica e independente, de intercâmbio internacional de ordens e associações de Advogados, agrupando mais de 200 ordens, associações e federações de advogados de mais de 120 países e representando 2 milhões de advogados em todos os continentes.

Antes do Porto, o Congresso da UIA já veio a Portugal duas vezes, às Caldas da Rainha, na década de 1960, e a Lisboa, em 2003.