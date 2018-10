Ambientalistas “vitoriosos” com fim do furo de Aljezur

Anúncio de que consórcio Galp/ENI desistiu de procurar petróleo no mar a 46 quilómetros de Aljezur é aplaudido pelos ambientalistas. Agora, dizem: “Só falta por um ponto final nos furos previstos para a Batalha e Pombal” que ainda estão em cima da mesa

Dois meses e meio depois de ter assumido não ter condições para avançar com o furo de pesquisa de petróleo ao largo de Aljezur, o consórcio Eni/Galp anunciou o abandono do projeto. As ações interpostas em tribunal por movimentos cívicos e ambientalistas levaram à suspensão dos trabalhos, impossibilitando a execução do furo de pesquisa antes do fim do contrato, que terminava em janeiro de 2019 e não podia ser novamente legalmente prolongado.

“É uma grande vitória para o país esta decisão empresarial (e não política) que se deveu à pressão social e jurídica dos cidadãos”, sublinha João Camargo da Climáximo. “Há três anos havia 15 concessões atribuídas e já só sobram duas - Batalha e Pombal - e também lhes vamos por um ponto final”, afiança o ativista.

“É uma enorme vitória da população, autarcas, empresários e ambientalistas em prol do futuro”, afirma Francisco Ferreira, presidente da associação Zero, que aproveita para “congratular a Galp por uma decisão crucial por um futuro mais sustentável”. O ambientalista lembra também que "ainda há concessões em vigor e expetativas em curso, nomeadamente no caso da exploração de gás natural por fracking em Aljubarrota que devem ser terminadas definitivamente".

O anúncio da desistência do projeto de pesquisa ao largo da Costa Vicentina foi feito pelo CEO da Galp, Carlos Gomes da Silva, esta segunda-feira. “Apesar de lamentarmos a impossibilidade de avaliar o potencial de recursos offshore do país, as condições existentes tornaram objetivamente impossível prosseguir as atividades de exploração”, lê-se no comunicado da Galp enviado às redações. A justificar a decisão apontam “a existência de diversos processos judiciais em curso sobre este assunto”.

Os trabalhos de prospeção (que estiveram previstos para setembro) foram suspensos com base na providência cautelar interposta pela Plataforma Algarve Livre de Petróleo. E em setembro tinha entrado no tribunal mais uma ação popular contra o projeto, desta vez interposta pela ASMAA – Algarve Surf and Maritime Activities Association, que contou com a assinatura de 700 cidadãos.