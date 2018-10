Espaço aéreo de Lisboa esteve limitado devido a avaria em radar

O espaço aéreo de Lisboa esteve esta noite limitado devido à avaria em sistemas de radares no aeroporto da capital e alguns voos foram desviados, confirmou à Lusa a NAV - Navegação de Portugal. "Falha radar total desde as 19h40 às 20h08 através do método de controlo convencional", é referido numa nota da NAV enviada à agência Lusa.

"Todo o tráfego que estava dentro da Região de Informação de Voo (RIV) de Lisboa", lê-se na nota, "já tinha aterrado e o tráfego que ainda estava a sobrevoar as RIV adjacentes divergiu para outros aeroportos e não houve descolagens". De acordo com a mesma nota, às 20h46 o sistema foi recuperado.