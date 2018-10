Vento dificulta combate a incêndio que tem 2 frentes ativas em Mafra

Pelas 17h15, o incêndio, que lavra desde s 14h16, estava a ser combatido por 121 operacionais e 34 viaturas. Três meios aéreos estiveram envolvidos no combate às chamas, mas foram desmobilizados face ao aproximar da noite

O vento está a dificultar o ataque a um incêndio no concelho de Mafra que está a ser combatido por mais de uma centena de operacionais, disse o segundo comandante distrital da Proteção Civil à Lusa.

"Dentro da próxima hora, teremos condições de ter o incêndio dominado, mas o vento preocupa-nos", afirmou Hugo Santos, segundo comandante do Centro Distrital de Operações de Socorro de Lisboa, à Agência Lusa. Segundo o responsável, as rajadas de vento, na ordem dos 80 a 90 quilómetros por hora, estão a dificultar o combate ao fogo, que está com duas frentes ativas.

Nenhuma habitação ou infraestrutura está em risco, nem houve necessidade de retirar pessoas das suas casas, adiantou.

Contudo, a autoestrada A21 (Malveira/Mafra/Ericeira) e a Linha do Oeste foram cortadas à circulação para, justificou, "não só garantir as condições de segurança dos operacionais que se encontravam a trabalhar junto à linha e junta à autoestrada, mas também evitar qualquer incidente na autoestrada por causa do fumo".

Pelas 17h15, o incêndio, que lavra desde s 14h16, estava a ser combatido por 121 operacionais e 34 viaturas. Três meios aéreos estiveram envolvidos no combate às chamas, mas foram desmobilizados face ao aproximar da noite. O fogo consome uma zona de mato na localidade do Jerumelo, concelho de Mafra e distrito de Lisboa.