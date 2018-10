Três jovens perdidos na Serra do Gerês foram resgatados pela GNR

Um dos três jovens alertou pelas 18h00, por telemóvel, os Bombeiros Voluntários de Salto de que estavam perdidos devido ao nevão na Serra do Gerês

Três jovens perderam-se neste sábado na zona de Carris, na freguesia de Cabril, concelho de Montalegre, presumivelmente desorientados por um forte nevão que se fez sentir naquela zona da Serra do Gerês, segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários locais. De acordo com o bombeiro de piquete dos Bombeiros Voluntários de Salto, na operação de resgate foram envolvidos, além de bombeiros de Montalegre e Salto, o Grupo de Intervenção Rábida da GNR e Guadia Civil Espanhola. Os militares da GNR acabriam por resgatar os três jovens.

Os jovens terão perdido a orientação quando caminhavam na reserva junto às minas de Carris. Segundo a descrição do comandante dos Bombeiros Voluntários de Montalegre, David Teixeira, as coordenadas dadas pelos jovens não estavam corretas. Para o local deslocou-se uma viatura de socorro do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

De acordo com David Teixeira, um dos jovens relatou um estado de princípio de hipotermia, pelo que as equipas no terreno se dedicaram a estreitar a zona de buscas, numa estratégia que acabou por ter sucesso.

[Notícia atualizada às 00h16]