Ratos e atrasos salariais ditam greve na Torre de Belém, Mosteiro dos Jerónimos e Museu Nacional de Arqueologia

A greve dos funcionários da Torre de Belém, Mosteiro dos Jerónimos e Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa, teve adesão total, no segundo dia de paralisação, e os trabalhadores vão avançar com novas formas de luta, avançou à Lusa fonte sindical. “A adesão foi de 100% nos três serviços. Os [13] trabalhadores não compareceram”, afirma Catarina Simão do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas.

Em causa, segundo o sindicato, está a falta de condições de trabalho, com a presença de ratos nos espaços de serviços, atrasos no pagamento de trabalho suplementar em dias de eventos, impedimento de gozo de dias de descanso e alteração de período de férias. A sindicalista disse ainda que, até ao momento, o Ministério da Cultura, a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) e a direção dos monumentos não deram resposta às reivindicações dos funcionários.

Perante este cenário, os trabalhadores vão avançar com novas formas de luta que serão decididas este domingo, o último dos três dias de greve. “Até à data o que obtivemos foi silêncio total. Atendendo a que os trabalhadores merecem silêncio por parte dos responsáveis e dirigentes, vão encetar novas formas de luta”, concluiu.

De acordo com o relatório de atividades de 2017 da DGPC, no ano passado, o Mosteiro dos Jerónimos recebeu mais de um milhão de visitantes (1.080.902), enquanto o Museu Nacional de Arqueologia - que funciona numa das alas deste mosteiro - contou com 167.634 entradas. Em 2017, a Torre de Belém teve 575.875 visitantes.