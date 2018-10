Novos caminhos

A Nissan pode estar na linha da frente da eletrificação, mas sabe que ainda vamos andar uns bons anos com automóveis com motores de combustão, ainda que com uma componente elétrica associada. Por isso, escolheu o SUV campeão de vendas para estrear um novo motor a gasolina. O novo bloco 1.3 turbo vem substituir os atuais 1.2 e 1.6. Promete melhores consumos que o 1.2 e prestações idênticas ao 1.6. Está disponível em dois níveis de potência: 140cv e 160cv. Neste primeiro contacto, nas estradas de Barcelona, estive ao volante da versão mais modesta, que promete ser a mais vendida em Portugal.

DIESEL COM FIM À VISTA?

São várias as marcas que já anunciaram que vão abandonar as motorizações a gasóleo (como recentemente a Toyota), mas na Nissan ainda não há planos. O diesel vai continuar presente ainda que possa deixar de ser a melhor opção. Este novo motor a gasolina foi desenvolvido pela aliança em parceria com o grupo Daimler. O que quer dizer que vai estar na Renault, na Mitsubishi e na Mercedes-Benz. Mas a estreia vai mesmo acontecer no campeão de vendas entre os SUV. Até porque, aos poucos, os vários mercados começam a perceber que os motores a gasolina são uma melhor opção, muitas vezes com custos de manutenção inferiores aos dos blocos a gasóleo.

EXERCÍCIO DE ENGENHARIA

Os engenheiros da marca japonesa fazem questão de destacar as maravilhas tecnológicas deste novo motor, como a nova cabeça do cilindro, o revestimento a spray que até aqui só era usado em modelos desportivos como o GT-R, o turbocompressor equipado com uma válvula de segurança de recirculação acionada por motor, os injetores alimentados por uma common rail de alta pressão, a 250 bares, ou a temporização variável das válvulas. Se resistiu a esta lista de novidades técnicas, acredite que podia ser muito pior se fosse explicada em detalhe por um engenheiro da marca. O mais importante é que a diferença sente-se logo aos primeiro quilómetros.

O novo motor tem um binário que faz lembrar os diesel. Nem há necessidade de elevar as rotações. Destaque também para um silêncio surpreendente. O motor mal se ouve e ao ralenti a ausência de vibrações é quase total. Mesmo na versão com 140cv o desempenho é muito convincente. Já na versão de 160cv há o aliciante de poder estar equipada com uma caixa de dupla embraiagem, com a Nissan a dizer adeus à caixa CVT, que não deixa saudades.

Em termos dinâmicos, o novo motor é uma surpresa. Enérgico e com uma resposta pouco habitual num motor a gasolina, a baixos regimes. Quando comparado com o atual bloco 1.6, o 1.2 de 160cv até fica com menos 3cv. É na versão com 140cv que se notam mais ganhos face ao modesto 1.2 com 115cv, com um ganho de 25cv e 50nm. A nível de consumos e emissões também há melhorias. O consumo anunciado passa de 5,6l para 5,3l/100km e as emissões de CO2 passam de 129g para 121g/km. Na versão de 160cv as diferenças são mais notórias quando comparadas com o atual motor 1.6. O consumo anunciado baixa de 5,6l para 5,3l/100km, enquanto as emissões registam uma redução de 13g/km. Há também diferenças nos intervalos de manutenção, que passam de 20.000 para 30.000km.

LIGADO AO MUNDO

A renovação do Nissan Qashqai passa também por uma atualização do sistema Nissan Connect. O sistema passa a contar com reconhecimento de voz, um ecrã inicial que pode ser personalizado, pesquisa simplificada com palavras-chave, aplicação find-my-car, ligação Apple Carplay e Android Auto (de série a partir do nível de equipamento Accenta) e a atualização dos mapas que pode ser feita a partir do smartphone.

Neste primeiro contacto deu para notar que o sistema de navegação (da TomTom) está mais rápido, graças ao novo processador. Também o sistema de toque no ecrã com mais do que um dedo aproxima a experiência da que temos com um tablet.

NOVA ESTRATÉGIA

Este novo bloco há de surgir no próximo ano, mas ainda sem data anunciada. Também não há preços para o mercado português. O que se sabe é que a Nissan não tem planos para deixar a oferta diesel, pelo que este é essencialmente um passo cauteloso num mercado que está a mudar as opções de consumo. Também por isso, a Nissan admite que este novo motor 1.3 está preparado para trabalhar numa versão híbrida.

FICHA TÉCNICA NISSAN QASHQAI 1.3 140CV

Motor

1 332 cc

140 cv

240nm às 1 600 r.p.m. - 2 ’00 r.p.m.

Transmissão

Dianteira

Manual de 6 velocidades

Prestações

193 km/h Vel. Máxima

10,5s 0-100km/h

Consumos

5,3 l/100km

121g/Co2/km

Preço N/D