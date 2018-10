Helicóptero do dono do Leicester despenha-se e incendeia-se junto ao estádio

O helicóptero que presumivelmente transportava o proprietário do clube de futebol britânico Leicester despenhou-se e incendiou-se no final da tarde deste sábado, cerca das 20h30 locais (hora idêntica em Portugal continental) pouco depois de ter descolado do relvado do estádio após a realização de uma partida com o West Ham que terminou empatada.

Desconhece-se qualquer informação sobre o estado de saúde dos ocupantes do aparelho e quantas pessoas seguiriam no seu interior quando se deu o acidente, cerca de uma hora após o apito final no jogo entre o clube da casa e o West Ham. Vichai Srivaddhanaprabha, o dono do Leicester, costuma abandonar o estádio do clube de que é acionista, o King Power Stadium, de helicóptero.

Marc Atkins/Getty

Testemunhas oculares revelaram à imprensa britânica que o aparelho se despenhou num parque de estacionamento localizado junto ao estádio pouco depois de ter descolado do relvado. Uma avaria no rotor traseiro do helicóptero poderá ter sido determinante para o aparelho ter começado a perder altitude caindo em espiral, de acordo com testemunhas no local.

Equipas de emergência acorreram de imediatro ao loocal para combater as fortes chamas que envolveram por completo o aparelho.

Na rede social Twitter foram partilhadas fotografias e vídeos do helicóptero em chamas, mostrando um violento incêndio.

Gerou-se enorme confusão na área, escreve o jornal britânico "Guardian", com adeptos do Leicester a afastarem-se do local visivelmente impressionados. Kasper Schmeichel, o guarda-redes titular da equipa do Leicester, terá sido visto em lágrimas.

Srivaddhanaprabha comprou o clube em 2010 e costuma voar de helicóptero de regresso a Londrtes após os jogos de futebol realizados no King Power. Foi com o forte apoio financeiro do magnata tailandês, de 60 anos, que o Leicester conseguiu a proeza de vencer a Premier League em 2016.

Para já, a polícia limitou-se a anunciar estar a lidar com um acidente nas proximidades do King Power Stadium e que os serviços de emergência estão alerta e a atuar.

[Notícia em atualização]

Vichai Srivaddhanaprabha, o proprietário do Leicester.