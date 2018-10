Despesa atrasa vacina da meningite B no SNS

A vacina mais cara para os pais portugueses, contra a meningite B, voltou a estar no centro das atenções da Direção-Geral da Saúde (DGS). A Sociedade Portuguesa de Pediatria e os próprios especialistas recomendam a proteção das crianças, mas o custo de uma imunização universal face à reduzida incidência da doença — em 2017, 10,33 por 100 mil habitantes abaixo dos 12 meses e 2,32 até aos quatro anos — tem adiado a inclusão das doses no Programa Nacional de Vacinação. São já vários os países que asseguram a gratuitidade e os peritos portugueses decidiram voltar a reunir-se, ainda antes do fim ano.

Dos grupos perigosos, o meningococo B é o único que não tem vacina garantida pelo Serviço Nacional de Saúde apesar de ser o mais predominante. Em 2016, 77,5% dos grupos de meningite em Portugal eram B. Transmitida por secreções respiratórias, a bactéria atinge crianças com menos de cinco anos, com um pico aos seis meses, levando à morte 5% a 14% delas e deixando 11% a 19% com sequelas como danos neurológicos, perda de audição ou amputações. Há também risco de infeção entre os adolescentes.

A Sociedade Portuguesa de Pediatria (SPP) e os pediatras têm pedido aos pais que protejam as crianças e já no início deste ano a comissão de vacinas atualizou as recomendações. A indicação é quase sempre seguida, apesar dos encargos. O esquema de imunização, a partir dos dois ou três meses de vida, contempla até três doses, vendidas a €95,09 cada. No total, são quase €300. Os riscos associados à infeção são muitos e a pressão para seguir as melhoras práticas já cumpridas noutros países também. A DGS vai agora retomar o debate em torno da inclusão desta imunização no programa gratuito.

“A apreciação é feita pela Comissão Técnica de Vacinação, que só emite parecer, independentemente do sentido, quando considera que dispõe de informação suficiente. Desconheço quando acontecerá”, explica a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas. O Reino Unido foi o primeiro país a avançar, em 2015, e atualmente a vacina é gratuita na Lituânia, Irlanda, Itália, sul da Austrália, Alemanha (com o pagamento por várias mutualidades) e Grécia, mediante reembolso. Portugal tem tido um travão: o financiamento. Será elevado e a doença não é comum, mas quando surge quase nunca tem remédio.

“A doença é muito rápida e devastadora. Parece uma febre e quando se descobre que não é, já será muito tarde. Além de completar um ciclo porque já vacinamos contra os outros grupos perigosos, a vacina é um seguro”, afirma Ennio De Gregorio, diretor do centro de investigação do laboratório líder mundial em vacinas e fabricante da versão para os primeiros anos de vida. O pediatra Mário Cordeiro concorda e critica o Governo: “Não há razão para a vacina antimeningite C estar no programa e a antimeningite B não estar, quando são doenças igualmente mortais, que criam igualmente handicaps e, mais, graças à introdução da anti-C, este meningococo praticamente desapareceu, deixando o B como o principal.”

Para o médico, “a AR deveria inscrever estas vacinas no Orçamento do Estado”. E avisa: “Se deixarmos de vacinar, rapidamente atingiremos níveis que não protegem, quer o indivíduo quer a população” e recorda o caso do sarampo. “Depois de, em novembro de 2016, termos sido declarados como um dos países de sucesso e o sarampo ‘desaparecido’ durante décadas, a lassidão, a estupidez, a ignorância e o egoísmo de alguns pais levou a que as taxas baixassem e o sarampo voltasse escassos meses depois. As doenças matam, as vacinas evitam e salvam vidas. O que é preciso para meter isto na cabeça de certas pessoas?”, questiona.

As vacinas que já são administradas em Portugal, a expensas das famílias, são produzidas em Itália e o laboratório assegura estar preparado para fornecer o país num esquema universal. “A nossa capacidade de produção é de 15 a 20 milhões de doses por ano, temos stock suficiente para fornecer o mercado no imediato e estamos preparados para reforçar a produção para poder fornecer mais países”, garante David Serp, responsável pela unidade de produção.

