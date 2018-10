Circulação na autoestrada de Mafra e Linha do Oeste reaberta após incêndio

A circulação na autoestrada de Mafra (A21), no distrito de Lisboa, já foi reaberta nos dois sentidos, entre Venda do Pinheiro e Malveira, estando o fogo que levou ao encerramento das vias em fase de conclusão. "A circulação foi restabelecida após ter sido controlado o incêndio naquelas zonas", disse à Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

Segundo a mesma fonte, a circulação de comboios na Linha do Oeste, entre as estações de Malveira e Pero Negro, também já foi restabelecida. O corte aconteceu perto das 16h00 devido à proximidade do incêndio à via férrea.

De acordo com a página da Proteção Civil, o fogo em Jerumelo, no Milharado, concelho de Mafra, encontra-se em fase de conclusão, estando no terreno 110 operacionais, apoiados por 34 veículos.