Parlamento aprova proposta do PAN para a tara recuperável em garrafas de plástico

Até ao final de 2019 vai entrar em vigor um sistema de depósito de embalagens de garrafas de plástico descartável, que permitirá ao consumidor receber uma espécie de prémio por cada garrafa colocada numa máquina que assegura o seu encaminhamento para reciclagem.

A medida consta de um projeto legislativo do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) aprovado na Assembleia da República, esta sexta-feira, com os votos do BE, PS e PSD. Só o PCP votou contra e o PEV e o CDS abstiveram-se.

O novo sistema enquadra-se na estratégia nacional de economia circular e visa aumentar a taxa de reciclagem de embalagens, atualmente estimada em 30%. “Portugal deverá atingir em 2020 uma meta de 70% na reciclagem de embalagens e atualmente estamos muito longe dessa meta, o que torna urgente proceder à adoção de políticas que envolvam ativamente as indústrias e que possibilitem aumentar, e muito, os níveis de retoma dos materiais recicláveis”, explica o deputado do PAN André Silva.

O novo sistema entrará em funcionamento em duas fases. Numa primeira, a implementar até 31 de dezembro 2019, avançará o projeto-piloto que consiste em colocar máquinas em algumas grandes superfícies comerciais espalhadas pelo país, para que os consumidores devolvam as garrafas de plástico em troca de um prémio que deverá ser regulamentado pelo Governo. As superfícies comerciais que aderirem ao projeto terão que ter nas suas instalações “uma área devidamente assinalada e exclusivamente destinada ao comércio de bebidas em embalagens reutilizáveis ou 100% biodegradáveis”, esclarece o PAN.

Na segunda fase, que terá início a 1 de janeiro de 2022, o sistema será alargado em número e incluirá o depósito de embalagens de bebidas não só de plástico, mas também de vidro e lata.

A associação Zero, que tem apelado à introdução deste sistema, aplaude a aprovação desta medida que considera “uma das mais relevantes para a proteção do ambiente já aprovadas nesta legislatura”. Os ambientalistas lembram que estes sistemas de depósito de embalagens descartáveis “são uma ferramenta fundamental para garantir o cumprimento da meta prevista na Diretiva sobre Plásticos de Uso Único", aprovada pelo Parlamento Europeu, esta semana, e que prevê que "90% das embalagens de plástico descartável para bebidas tenham que ser recolhidas seletivamente e encaminhadas para reciclagem" até 2025.