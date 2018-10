Grupo Parlamentar do PSD questiona Marta Temido sobre adiamento do novo Centro Pediátrico do Hospital São João

O líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, é o primeiro signatário de um conjunto de sete questões, dirigidas por escrito à ministra da Saúde, após Marta Temido e o primeiro-ministro, António Costa, terem recusado, esta semana, comprometer-se com datas de lançamento da há muito adiada construção ala pediátrica do Centro Hospitalar de São João, no Porto

Após historiar, num longo memorando, os avanços e recuos da obra reclamada pelos pais das crianças internadas na oncologia do hospital, instalada em contentores há quase uma década, os deputados do Grupo Parlamentar do PSD exortam o Governo a responder se está previsto o recurso ao ajuste direto, “tanto no que se refere ao projeto de conceção como para a construção” das novas instalações do Centro Pediátrico.

Os deputados laranja pretendem ainda saber com que data se compromete o Governo para o início das obras, sucessivamente prometidas e adiadas, questionando a ministra da Saúde se reitera a declaração de o Governo não tem ainda data para o lançamento da construção do referido Centro Pediátrico ou se “corrobora as afirmações de responsáveis políticos do Partido Socialista, segundo as quais, em janeiro de 2019, o Hospital de São João deverá estar em condições de lançar a obra”.

Entre as questões endereçadas a Marta Temido, esta quinta-feira, em documento entregue ao presidente da Assembleia da República, conta ainda se a verba necessária à construção do novo Centro Pediátrico “foi, ou não, transferida” para a unidade hospitalar do SNS. Em caso de afirmativo, os deputados laranja querem saber a data foi essa transferência efetuada, requerendo a remessa do comprovativo bancário.

“Está a construção das novas instalações do Centro Pediátrico dependente do processo legislativo que concerne à aprovação do Orçamento do Estado para 2019?”, é outra das perguntas para Mara Temido, pedindo ainda o grupo parlamentar do PSD que o Governo explique que, passado um ano e meio desde a data em que a atual Ministra da Saúde, então presidente da Administração Central do Sistema de Saúde, assinou um Memorando de Entendimento com o Conselho de Administração do São João, no qual se previa que a obra arrancasse em 2017, esta ainda não tenha sido sequer iniciada.

Por último, questionam quando prevê o Governo que o novo Centro Pediátrico do Centro Hospitalar de São João entre ao serviço das crianças doentes.