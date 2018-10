Procurador de Tancos vai para a direção nacional da Polícia Judiciária

O procurador João de Melo, um dos dois homens que lidera o inquérito ao caso das armas roubadas em Tancos, vai para a direção nacional da Polícia Judiciária. A notícia, avançada esta quinta-feira pela revista "Sábado", foi confirmada ao Expresso por duas fontes judiciais.

João de Melo tem no currículo vários inquéritos a casos ligados ao crime violento e ao terrorismo. Terá sido esse know how que levou o atual diretor da Polícia Judiciária, Luís Neves, a convidá-lo para o cargo. Luís Neves liderava até há poucos meses a Unidade Nacional de Contra-Terrorismo (UNCT) da PJ, trabalhando diretamente com João de Melo em vários casos.

O Conselho Superior do Ministério Público terá de autorizar a comissão de serviço de três anos do procurador na Judiciária. De acordo com a "Sábado", na última segunda-feira o pedido da Direção Nacional da PJ ainda não tinha chegado ao Conselho.

Natural de Ponta Delgada, João de Melo nasceu a 6 de fevereiro de 1961 (tem 57 anos). Entrou para o Ministério Público em 1988.

Foi colocado no DIAP de Sintra em 2002. E três anos depois estava destacado no DCIAP (Departamento Central de Investigação e Ação Penal), a unidade do Ministério Público especializada em crimes complexos e que funciona na dependência direta da Procuradoria-Geral da República.

Há três anos, João de Melo era já um dos sete procuradores a quem Amadeu Guerra, diretor do DCIAP, tinha subdelegado poderes relativamente às medidas de prevenção no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.