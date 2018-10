Maioria dos terrenos da Selminho são da Câmara do Porto desde 1950

Técnico superior responsável pelo cadastro patrimonial do município garantiu no primeiro dia do julgamento da ação civil que opõe a Câmara do Porto à imobiliária da família de Rui Moreira que os terrenos com dupla titularidade nunca saíram do domínio municipal. Casal que vendeu os terrenos à Selminho não sabe quem era o dono original antes de os terem registado por usucapião em Montalegre

Sebastião Moreira, sócio-gerente da imobiliária Selminho e irmão de Rui Moreira, afirmou, esta quinta-feira, em tribunal, que “nunca a Câmara do Porto levantou a questão da propriedade” da Calçada da Arrábida, adquirida pela família ao casal Irene e João Baptista Ferreira, em 2001. “Nem antes do negócio nem durante os vários contactos com a autarquia desde 2004, devido à perda de direitos construtivos do terreno, nunca a Câmara suscitou a questão da titularidade dos mesmos”, garantiu Sebastião Moreira, ouvido, hoje, no primeiro dia do julgamento da ação civil movida pela Câmara do Porto.

No Tribunal Judicial da Comarca do Porto, o representante da réu Selminho relatou que a compra do terreno surgiu após um anúncio de venda num jornal, “um negócio rápido”, iniciado e concluído no prazo de um a dois meses. Sebastião Moreira, arquiteto, assegurou ao juiz Paulo Ramos que foi avaliar o terreno a pedido do irmão Luís Miguel, então gerente da Selminho.

Embora apenas o tenha visto de fora, diz que o preço de 35 mil contos pedido pelos vendedores “não foi discutido” por se afigurar “uma boa oportunidade de negócio”, dado ter capacidade construtiva ao abrigo das normas provisórias em vigor na altura, apesar de ter afirmado não conhecer então os índices exatos de edificabilidade das normas do PDM.

Compra e venda verbal de pai para filha

Antes da compra referiu ainda ter sido pedida pela família uma planta do terreno, com uma área total de 2260 metros quadrados, junto à Via Panorâmica do Porto, documento que foi fornecido pelo serviço da autarquia a 13 de setembro de 2001, já após a compra. As primeiras testemunhas a serem inquiridas na ação civil que a Câmara do Porto intentou em 2017 sobre os direitos de propriedade conflituantes do imóvel foram os réus Irene e João Baptista Ferreira, filha e genro Álvaro Nunes, a quem garantem ter comprado os terrenos verbalmente por 10 contos, nos anos 1970.

Segundo Irene Ferreira, a proposta de ficar com os terrenos do pai surgiu a pedido do pai, com quem ficou a viver nuns anexos do terreno da Calçada da Arrábida após o casamento. Tal como o marido, conta que a compra dos terrenos, paga aos poucos, foi feita apenas verbalmente, tendo ainda um e outro assegurado que desconhecem a quem Álvaro Nunes, soldador nas obras da Ponte da Arrábida, adquiriu a propriedade.

“Não sei quem era. O meu pai dizia que tinha comprado por palavra”, declarou Irene, que desconhece também quanto o pai terá pago pelos terrenos, onde diz ter vivido desde pequena, “nuns barracos sem água nem luz”. Irene justifica o registo do terreno num Cartório em Montalegre, poucos meses antes de o vender à Selminho, por se sentir incomodada com o avanço das obras num terreno abaixo do seu, cujo construtor terá tentado instalar um estaleiro de obras nos seus terrenos e uma grua. Uma versão que não coincide com a do marido, que explica o registo e posterior venda por falta de meios para investir nos terrenos e numa habitação com condições.

Dupla titularidade descoberta em operação de limpeza

Um e outro contradizem ainda Sebastião Moreira na fixação do preço da venda, afirmando que quem fez o preço foi o comprador, através do advogado que contrataram para fazer o registo em Montalegre, Nuno Carvalhinha, também seu representante legal na ação civil que hoje teve início.

Na primeira audiência do julgamento foi ainda ouvido o diretor municipal de Finanças e Património da Câmara, que esclareceu que, naqueles serviços, parte do terreno da Selminho está “registado como municipal”, tendo sido desvendada a dupla titularidade quando “já era público o designado caso Selminho [relativo a um acordo administrativo entre a imobiliária e a autarquia]”. Segundo Pedro Santos, a dupla titularidade de 1661 metros quadrados do terreno só foi descoberta quando, em junho ou julho de 2016, um técnico elaborava um parecer de um pedido de limpeza e da propriedade.

“Quando um chefe estava a fazer um pedido de informação sobre a propriedade do terreno, confrontou-se com uma fotografia num jornal, a propósito do ‘caso Selminho’, que identificava a parcela como sendo da imobiliária”, afirmou o diretor municipal, referindo que os pedidos de limpeza eram feitos pelo um condomínio de uma urbanização que confronta com os terrenos da discórdia pelo menos desde 2013.

Teresa Leite , ex-diretora municipal da Proteção Civil, Ambiente e Serviços Urbanos, também referiu que foram efetuadas limpezas no terreno a pedido de um condomínio de prédios na Rua do Ouro, em 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, desmatação feita pelos serviços da autarquia por serem terrenos de domínio municipal, segundo informação do serviço do património. “Quando não são propriedade do município, as reclamações de limpeza vão para o departamento de fiscalização, que notifica os proprietários. Se não fizerem a limpeza, é feita de forma coerciva e enviada a conta”, referiu.

Manuel Moreira da Silva, responsável pelo cadastro patrimonial do município, afiançou em tribunal que há uma planta do terreno, agora reclamado pela Selminho, desde que o mesmo entrou no domínio municipal em 1950, altura em que um conjunto alargado de parcelas de terrenos foram expropriadas para a construção da Ponte da Arrábida. “Há uma certidão da Comarca do Porto da época com as linhas de contorno de um terreno de 2400 metros quadrados na Calçada da Arrábida”, referiu em Tribunal o técnico superior da autarquia. Sobre a titularidade dos terrenos da Calçada da Arrábida, Pedro Santos foi ainda taxativo, ao afirmar que após a expropriação na década de 50 “não existe documento que justifique a saída do terreno registado em nome da Câmara” para o domínio privado.

A autarquia pede em tribunal que seja declarada a nulidade da escritura que, em 2001, transferiu por usucapião 1.661 metros quadrados para a posse do casal Ferreira, bem como a nulidade das “transmissões subsequentes”, ou seja, o contrato de compra e venda entre o casal e a Selminho.