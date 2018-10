Acidente com autocarro no Porto causa onze feridos

Três das pessoas estão feridas com gravidade

Um acidente com um autocarro articulado da STCP e uma viatura ligeira na rua do Campo Alegre, no Porto, causou esta quinta-feira 11 feridos, disse à Lusa fonte do Batalhão de Bombeiros.

Inicialmente, o número de vítimas avançado tinha sido de dez, mas o comandante do Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto, Carlos marques, especificou que o total de feridos foi de 11.

No local estão dez ambulâncias e dois carros de bombeiros, bem como outras viaturas, estando no socorro às vítimas o Batalhão de Bombeiros do Porto, os Bombeiros Voluntários do Porto, bem como o INEM.

Do acidente resultaram oito feridos ligeiros, entre os quais uma criança, e três graves, que estão a ser encaminhados para os hospitais Santo António, Pedro Hispano, em Matosinhos, e São João, confirmaram as autoridades de socorro.

O autocarro da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto ainda embateu numa árvore, derrubando-a.

O trânsito na Rua do Campo Alegre está interrompido entre a Praça da Galiza e o túnel de acesso à Ponte da Arrábida, enquanto se procede à remoção do autocarro e ao corte da árvore, tombada por cima deste.

(Notícia atualizada às 19h34)