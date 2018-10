Parlamento Europeu quer acabar com palhinhas, cotonetes e outros plásticos descartáveis na UE em 2021

Pratos, copos, talheres, palhinhas, varas de balões ou cotonetes, tudo produtos classificados como plásticos de uso único e/ou descartáveis, deverão ser interditados na União Europeia a partir de 2021, com extensões até 2023. A estes juntam-se ainda recipientes em poliestireno estendido usados para fast food ou outros alimentos e bebidas. Esta, é pelo menos, a intenção do Parlamento Europeu, que aprovou esta quarta-feira, em Estrasburgo, a sua proposta de diretiva para os chamados “plásticos de uso único”.

Mas a proposta saída de Estrasburgo — aprovada por 571 votos a favor, 53 contra e 34 abstenções — fica aquém da apresentada anteriormente pela Comissão Europeia, segundo alguns eurodeputados portugueses com quem o Expresso falou à saída do hemiciclo de Estrasburgo.

“As pressões da indústria do plástico contribuíram para mexidas e chumbos de vários artigos da proposta até à última da hora”, assume José Inácio Faria, eurodeputado pelo MPT. Foram alterados mais de 100. Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, confirma e reforça a ideia de que “a proposta aprovada no PE é menos ambiciosa e mais fraca do que a proposta inicial da CE, mas representa um grande avanço”. E recorda que a poluição gerada por estes plásticos equivale “ao despejo de um camião TIR de plástico no oceano”.

Porém, a relatora da proposta, a liberal belga Fréderique Ries mostra-se muito “radiante” com o resultado da aprovação no hemiciclo de Estrasburgo. Os dois únicos recuos que salienta são a exclusão dos sacos de plástico muito leves (menos de 15 mícrons) que saíram da lista das interdições e uma nova forma de cálculo sobre o plástico contidos nos filtros dos cigarros. Contudo, a eurodeputada belga sublinha que “o principal foi alcançado, que é reduzir o consumo dos plásticos de uso único e obrigar os produtores a assumirem a responsabilidade partilhada”.

A criação de regimes de responsabilidade alargada do produtor passa a abranger os fabricantes de artes de pesca e os produtores de filtros de cigarros. O objetivo é a aplicação de uma espécie de ecotaxa para que estes contribuam para os custos de recolha, transporte e tratamento dos resíduos de plástico produzidos. No caso dos filtros de tabaco, que Ries diz “contribuirem para a contaminação de 500 a mil litros de água”, os componentes de plástico deverão ser reduzidos para metade até 2025 e 80% até 2030.

Recorde-se que as artes de pesca correspondem a 27% dos resíduos encontrados no mar e que as beatas a par com as garrafas de plástico descartáveis ocupam os dois primeiros lugares do pódio da poluição encontrada nas praias.

Entre as medidas aprovadas no Parlamento Europeu esta quarta-feira, constam ainda a obrigação de os Estados-membros assegurarem até 2025 que 50% das artes de pesca sejam recolhidas anualmente e que 15% destes materiais sejam reciclados. E o mesmo prazo é dado para a recolha seletiva e a reciclagem de 90% das garrafas de plástico descartáveis.

As propostas para restringir o plástico na UE vão ao encontro das preocupações relacionadas com o ambiente e a saúde pública anunciadas pela Comissão Europeia e pelo PE. O objetivo da diretiva quadro dos plásticos é reduzir a produção de resíduos e a poluição dos oceanos, já que 80 a 85% do lixo encontrado nas praias é constituído por plásticos, metade dos quais são resíduos de plástico de utilização única ou descartável.

Desde meados do século XX até agora, a produção anual de plástico passou de perto de duas toneladas para mais de 300 milhões e a ONU estima que entre oito e 12 milhões de toneladas de resíduos de plástico vão parar aos mares e oceanos anualmente.

A proposta será negociada pela relatora do PE em reunião com o conselho de ministros do Ambiente da UE no início de novembro, mas poderá ainda vir a sofrer alterações até obter luz verde, o que poderá só acontecer em 2019.

Entretanto, ambientalistas europeus e portugueses já aplaudiram a proposta do Parlamento Europeu. A Zero espera que Portugal e os outros Estados Membros “venham a estar à altura da posição agora assumida pelo Parlamento Europeu”. A Zero segue a linha da plataforma de organizações não governamentais de ambiente, Rethink Plástic. A porta- voz desta aliança, Justine Maillot, considerou que “o PE fez história ao votar para reduzir os plásticos de uso único e a poluição nos nossos rios e mares” e lembrou que “os cidadãos europeus querem ver o fim da poluição dos plásticos e que cabe aos Governos nacionais resistir à pressão da indústria do sector e a uma cultura de usar e deitar fora”.