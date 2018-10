O novo papel das farmácias

As declarações dos grandes protagonistas do do 13ª congresso das Farmácias, organizado pela ANF com o apoio do Expresso

"As famácias estão a preparar-se desde sempre", diz Ana Paula Martins, bastonária da Ordem dos Farmacêuticos "O importante é que os farmacêuticos participem", aponta Jesús Aguilar Santamaria, presidente do Grupo Farmacêutico da União Europeia Para Maria do Céu Machado, presidente do Infarmed é importante reconhecer o valor "das famácias de comunidade no sistema de saúde" O "reforço da união" das farmácias segundo Paulo Cleto Duarte, presidente da ANF Pedro Graça, CEO da Havas Portugal, diz que a "tecnologia estica os limites do que é possível" na saúde "Imagino um futuro muito positivo para as farmácias", diz Suzete Costa, coordenadora do projeto e estudo USFarmácia da ANF