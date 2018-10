Caso de Tancos. Ex-chefe de gabinete de Azeredo Lopes saiu do interrogatório como testemunha

O tenente-general Martins Pereira já foi ouvido pelo MP e não foi constituído arguido. Há duas semanas tinha entregue “documentação verdadeira” à Justiça sobre o caso das armas roubadas em Tancos

O tenente-general Martins Pereira, ex-chefe de gabinete de Azeredo Lopes, foi ouvido esta quarta-feira nas instalações da Polícia Judiciária, em Lisboa.

Segundo a Procuradoria-Geral da República, "a diligência consistiu na inquirição de uma testemunha", adiantando que o processo "tem nove arguidos", entre os quais o coronel Luis Vieira (ex-diretor da Polícia Judiciária Militar) e o major Vasco Brazão, investigador daquela polícia.

Martins Pereira não foi assim constituído arguido no âmbito da Operação Húbris.

A diligência do tenente-general Martins Pereira tinha previsto começar pelas 10h00 no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) mas foi transferida para a PJ, no edifício em frente, e terminou pelas 15h45.

Foi Martins Pereira, atual número dois do Estado-Maior-General das Forças Armadas, quem recebeu no Ministério da Defesa no final do ano passado o coronel Luís Vieira e o major Vasco Brazão.

Há duas semanas, o ex-chefe de gabinete de Azeredo Lopes - ministro que se demitiu na sequência da polémica causada por este caso - tinha entregue aos procuradores do MP o que classificou como "documentação verdadeira" sobre o processo.

O Expresso sabe que entre os documentos está o memorando redigido por Vasco Brazão e entregue no Ministério da Defesa, no qual se torna explícito que a suposta chamada anónima que indicou a localização do material de guerra foi afinal encenada pela própria da PJM. E que toda a operação de recuperação das armas foi feita à revelia da PJ civil.

O tenente-general confirmou logo no início deste mês a existência da referida reunião no Ministério da Defesa, que situou em novembro do ano passado, frisando, no entanto, que nem nessa ocasião nem em nenhuma outra lhe "foi possível descortinar qualquer facto que indiciasse qualquer irregularidade ou indicação de encobrimento de eventuais culpados do furto de Tancos".

No caso de o tenente-general ter confirmado esta quarta-feira aos procuradores do Ministério Público que deu conhecimento do memorando a Azeredo Lopes, o ex-ministro poderá ser constituído arguido ou pelo menos ser chamado para prestar declarações.

Martins Pereira foi ouvido no DCIAP um dia depois do coronel Luís Vieira, que optou por não prestar declarações aos procuradores do caso. O ex-diretor da PJM está em prisão preventiva no Presídio de Tomar.

No âmbito da Operação Húbris, foram constituídos nove arguidos, entre eles cinco elementos da PJM, três da GNR de Loulé e um civil que o MP presume ser um dos autores do furto de Tancos em junho do ano passado.