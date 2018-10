Quase nove mil medicamentos ilegais apanhados na fronteira. A maioria para a disfunção erétil

Visto de fora parece uma embalagem comum. Um pacote castanho, vindo do Brasil, de um endereço doméstico para outro endereço doméstico. Não há, aparentemente, nenhum sinal de alerta. Mas, naquela tarde, no início deste mês o pacote insuspeito tornar-se-ia suspeito depois de passar no controlo da Operação Pangea XI, uma mega ação policial que decorreu em 90 países, entre 9 e 16 de outubro, dedicada ao combate aos medicamentos falsificados comprados através da Internet.

Ao todo, foram detidas 859 pessoas e a apreendidos mais de 10 milhões de unidades de medicamentos falsificados, que valiam mais de 12 milhões de euros. Desses, quase nove mil unidades de medicamentos (8.886) foram apanhadas nas fronteiras portuguesas, valiam mais de 23 mil euros, numa operação que esteve a cargo do Infarmed e da Autoridade Tributária e Aduaneira.

A maioria desses medicamentos são vendidos como medicamentos para a disfunção erétil, porém na realidade ou são contrafeitos ou falsificados. Isto é, ou não têm substância ativa e, por isso, qualquer efeito, ou têm as dosagens adulteradas, tornando-se perigosos para a saúde.

"Este ano os medicamentos para a disfunção erétil retomaram o primeiro lugar. Em termos europeus, tinha começado a diminuir mas em 2018 aumentou", explica Cecília Seixas Pedrosa, da Autoridade Tributária e Aduaneira, antes de uma das ações da Pangea XI em Cabo Ruivo, Lisboa.

Na altura da fiscalização, os medicamentos ilegais regressam à morada de destino, já que muitos deles têm autorização de comercialização no país de origem, ou então são destruídos na ValorMed.

A maioria dos medicamentos contrafeitos ou falsificados vem de Singapura, Índia, China e Brasil. E é, precisamente, do outro lado do Atlântico que chegou a embalagem castanha que parecia comum. Lá dentro, duas caixas de adoçante estavam recheadas com pequenos comprimidos que, à primeira vista, pareciam ser mesmo o substituto do açúcar. O endereço causou suspeita, os funcionários da Alfândega abriram-no, examinaram-no e enviaram-no para o laboratório do Infarmed, para a segunda fase da operação.

"É uma intuição que se faz de muita prática. Há alguns sinais, indicadores que se vão treinando, que se vão aprendendo. Tem a ver com a com a origem, a embalagem, a apalpação", continua Cecilia Seixas Pedrosa. São indicadores que ficam na memória e se transformam em experiência. Porém, em caso de dúvida há um aparelho scanner que as desfaz, por onde passou a embalagem castanha antes de chegar ao laboratório do Infarmed. Todas as semanas, a autoridade do medicamento recebe pacotes suspeitos de falsificação ou contrafação que depois são testados laboratorialmente.

Risco para a saúde pública

"Este é um mercado global, já que todos consumimos medicamentos. Mas o medicamento é um bem especial. Temos de ter a certeza de que não é um risco. É um risco não se saber o que se está a comprar, está-se a pôr em causa a saúde pública", frisa Maria João Portela, directora do Laboratório de Comprovação da Qualidade do Infarmed.

Foi por pouco que os comprimidos escondidos em caixas de adoçantes não colocaram em risco quem os comprou. Quem os encomendou pretendia resolver um problema sexual, mas arriscou-se a causar outros problemas de saúde. "Todo o medicamento tem riscos, por isso é que tem de ser tomado com acompanhamento médico e com a dosagem correta", sublinha a farmacêutica.

Se medicamentos para a disfunção erétil podem causar alterações da visão, cefaleias, não devem ser usados em pessoas que sofram de insuficiência cardíaca, então comprimidos feitos com as dosagens erradas, na maior parte das vezes mais elevadas, aumentam exponencialmente as contra indicações. "Comprar um medicamento falsificado ou contrafeito não é o mesmo que comprar uma t-shirt ou uma mala, há todo um risco associado", diz Maria João Portela.

Em Portugal, os medicamentos para a disfunção erétil custam entre €20 (genérico) a €40 (o mais inovador), mas mesmo assim são muitos os portugueses que se sentem mais confortáveis a fazer a encomenda atrás de um computador. "As pessoas sentem-se melhor no anonimato, é mais cómodo e fácil. E não tem de ir aviar a receita à farmácia", explica Cecília Seixas da AT.

Dentro do protocolo com a Autoridade Tributária, o Infarmed contabiliza 60% de medicamentos falsificados. E se nuns casos o perigo está na adulteração das dosagens, noutros o maior risco está em não existir qualquer tipo de substância ativa. É o caso dos chamados fármacos 'life saving', como os antibióticos. "As pessoas pensam que estão a tomar algo que as vai tratar e na realidade não estão a tomar nada, é dramático", frisa Maria João Portela. Ao abrigo de outro protocolo, chegam ao seu laboratório falsos medicamentos vindos de Angola, onde não existem os mesmos recursos. "É dramático porque as pessoas estão doentes e compram, muitas vezes no mercado negro, na esperança de se salvarem", conta com duas caixas de falsos antibióticos nas mãos cujo número de série imita o original.

Crime contra a saúde pública

Apesar dos riscos, a contrafação de medicamentos é considerada um crime económico. "Está conexo com as questões de fabrico. Mas consideramos que deve haver uma tutela mais efetiva deste tipo de crime, não deve ser apenas uma contra-ordenação. Estamos a falar de criminalidade organizada", explica Luís Alegria do departamento jurídico do Infarmed.

O protocolo com a AT, que começou em 2011, já enviou para destruição 212 mil unidades de medicamentos num total de 237 mil apreendidas. Dado que Portugal assinou, mas ainda não retificou a Conveção Europeia do MedicamentoX, a discussão sobre alterações ao Código Penal. "A PSP estaria mais protegida com outro quadro legal", frisa.

O pacote castanho - que embrulhava duas caixas de adoçante recheadas de falsos medicamentos para a disfunção erétil - deve já estar por estes dias na Valor Med, à espera de ser destruído. E quem encomendou terá recebido o recado em casa. "Não incidimos sobre as remessas pequenas, as pessoas ficam sem o produto, já foram punidas. Mas temos de os sensibilizar para o perigo que é", diz Luís Alegria.